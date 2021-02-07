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Председатель Госпогранкомитета Беларуси: «Мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь»

07 февраля 2021 16:46
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Новости Беларуси. Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом. На неделе на встрече у Президента подвели итоги работы Госпогранкомитета в очень непростом 2020 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И дело не только в пандемии, которая, конечно сказалась на трафике. Военно-политическая ситуация на внешнем контуре, учения НАТО – все это новые и серьезные вызовы, в том числе и для наших пограничников.

Репортаж Александра Добрияна.

Председатель Госпогранкомитета Беларуси: «Мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь»-1

2020 год выдался для пограничников непростым, но с позитивной динамикой. Число нарушителей снизилось более чем в два раза – с четырех тысяч до тысячи восьмисот. Среди нарушителей были и экстремисты-радикалы, и традиционные контрабандисты с нелегальными мигрантами.

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Председатель Госпогранкомитета Беларуси: «Мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь»-4

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Извне мы тоже испытывали давление, как и пограничники. Я секрет не открою, что мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь, которые ехали во втором полугодии с различными намерениями. Это и попытка дестабилизации обстановки на прибалтийском направлении.

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Председатель Госпогранкомитета Беларуси: «Мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь»-7

Уровень охраны государственной границы в Беларуси один из самых высоких в мире. Таким его и нужно поддерживать.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Александр Добриян # Фотофакт

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