Председатель Госпогранкомитета Беларуси: «Мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь»

Новости Беларуси. Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом. На неделе на встрече у Президента подвели итоги работы Госпогранкомитета в очень непростом 2020 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И дело не только в пандемии, которая, конечно сказалась на трафике. Военно-политическая ситуация на внешнем контуре, учения НАТО – все это новые и серьезные вызовы, в том числе и для наших пограничников.
Репортаж Александра Добрияна.
2020 год выдался для пограничников непростым, но с позитивной динамикой. Число нарушителей снизилось более чем в два раза – с четырех тысяч до тысячи восьмисот. Среди нарушителей были и экстремисты-радикалы, и традиционные контрабандисты с нелегальными мигрантами.
Службу здесь несут в экстремальных условиях. Как работают в погранзаставе «Хойники»?
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Извне мы тоже испытывали давление, как и пограничники. Я секрет не открою, что мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь, которые ехали во втором полугодии с различными намерениями. Это и попытка дестабилизации обстановки на прибалтийском направлении.
Камеры, приборы ночного видения. Первый в Беларуси оперативный центр мониторинга работает на границе с Украиной
Уровень охраны государственной границы в Беларуси один из самых высоких в мире. Таким его и нужно поддерживать.