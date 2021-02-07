Есть даже своя сауна. Посмотрите, как живут пограничники в модульной заставе «Деражичи»
Новости Беларуси. Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом. На неделе на встрече у Президента подвели итоги работы Госпогранкомитета в очень непростом 2020 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И дело не только в пандемии, которая, конечно сказалась на трафике. Военно-политическая ситуация на внешнем контуре, учения НАТО – все это новые и серьезные вызовы, в том числе и для наших пограничников.
Репортаж Александра Добрияна.
Александр Добриян, корреспондент:
Автоматизированный пост технического наблюдения – те самые глаза пограничников, которые помогают видеть все происходящее прямо из центра мониторинга. Такими оборудованы самые труднодоступные участки границы.
Пограничный наряд в Лоевском районе вживую наблюдает тех самых рыбаков, которых мы наблюдали на мониторах в Хойниках. На замерзшей реке все как на ладони. При первом подозрении на нарушение законодательства о границе меры будут приняты безотлагательно.
«Деражичи» – еще одна погранзастава, которая появилась на границе в 2020-м. В зоне ее ответственности контрольно-следовой полосы нет и не планируется: здесь граница проходит по реке и используются свои способы ее охраны.
Новая застава выросла в Деражичах всего за несколько месяцев. Модульный подход в строительстве позволил сэкономить не только время, но и деньги.
Иван Незабудка, начальник пограничной заставы «Деражичи»:
Во-первых, это мобильность. Потому что в любых условиях, сами видите. Ее привезли сюда на обычных фурах, так скажем. И в случае необходимости можно переместиться.
При этом все необходимое для пограничников в наличие: в модулях есть и полноценная столовая, и вольеры для служебных собак, и даже своя сауна.
Иван Незабудка:
Неудобств вообще никаких нет. Все необходимое для охраны государственной границы, для проживания, все бытовые условия созданы на высшем уровне для эффективной охраны государственной границы и проживания личного состава. А так все один в один – что застава, которая стационарная, так скажем, на базе какого-то помещения, что вот эта, модульного типа – разницы никакой нет.
Такой подход позволяет расположить подразделения максимально близко к границе. «Деражичи» – первая, но, видимо, далеко не последняя модульная застава на белорусско-украинской границе. В ближайшие годы здесь предстоит проделать большую работу. Пока на рубежах стоят лишь временные пограничные знаки: окончательную демаркацию на этом участке планируется завершить к лету 2022 года.
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