Есть даже своя сауна. Посмотрите, как живут пограничники в модульной заставе «Деражичи»

Новости Беларуси. Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом. На неделе на встрече у Президента подвели итоги работы Госпогранкомитета в очень непростом 2020 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И дело не только в пандемии, которая, конечно сказалась на трафике. Военно-политическая ситуация на внешнем контуре, учения НАТО – все это новые и серьезные вызовы, в том числе и для наших пограничников. Репортаж Александра Добрияна.

Александр Добриян, корреспондент:

Автоматизированный пост технического наблюдения – те самые глаза пограничников, которые помогают видеть все происходящее прямо из центра мониторинга. Такими оборудованы самые труднодоступные участки границы.

Пограничный наряд в Лоевском районе вживую наблюдает тех самых рыбаков, которых мы наблюдали на мониторах в Хойниках. На замерзшей реке все как на ладони. При первом подозрении на нарушение законодательства о границе меры будут приняты безотлагательно.

«Деражичи» – еще одна погранзастава, которая появилась на границе в 2020-м. В зоне ее ответственности контрольно-следовой полосы нет и не планируется: здесь граница проходит по реке и используются свои способы ее охраны.

Новая застава выросла в Деражичах всего за несколько месяцев. Модульный подход в строительстве позволил сэкономить не только время, но и деньги.

Иван Незабудка, начальник пограничной заставы «Деражичи»:

Во-первых, это мобильность. Потому что в любых условиях, сами видите. Ее привезли сюда на обычных фурах, так скажем. И в случае необходимости можно переместиться.

При этом все необходимое для пограничников в наличие: в модулях есть и полноценная столовая, и вольеры для служебных собак, и даже своя сауна.