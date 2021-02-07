Службу здесь несут в экстремальных условиях. Как работают на погранзаставе «Хойники»?
Новости Беларуси. Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом. На неделе на встрече у Президента подвели итоги работы Госпогранкомитета в очень непростом 2020 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И дело не только в пандемии, которая, конечно сказалась на трафике. Военно-политическая ситуация на внешнем контуре, учения НАТО – все это новые и серьезные вызовы, в том числе и для наших пограничников.
Репортаж Александра Добрияна.
Личный состав, убывающий на службу, прибыть в дежурное помещение. Повторяю: личный состав, убывающий на службу, прибыть в дежурное помещение.
Пограничный наряд заступает на охрану государственной границы. Казалось бы, процедура одинаковая для всех белорусских пограничников: получили оружие, заслушали приказ, выбыли на границу. Но на заставе «Хойники» есть свои нюансы.
Александр Добриян, корреспондент:
Вот она, специфика работы на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС. Такого оборудования больше нет ни на одной пограничной заставе. Каждый прибывающий сюда получает вот такой индивидуальный накопительный дозиметр. Он помогает определить, какую дозу облучения получил человек за время несения службы. Кроме того, при выходе на границу каждый наряд получает поисковый дозиметр. Настоящий ангел-хранитель. Он предупреждает человека о приближении к территории с запредельным уровнем загрязнения.
Новую заставу на белорусско-украинском рубеже открыли осенью 2020-го. В ее задачи входит охрана 60 километров государственной границы. Однако этот участок уникален в планетарном масштабе: он находится на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, созданного на территориях, наиболее загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС. Люди несут здесь службу в экстремальных условиях. Уровни радиации в выселенной зоне местами в тысячи раз превышают естественный фон.
Виктор Голенчук, инспектор пограничной заставы «Хойники»:
Это был бывший населенный пункт Колыбань. Первый раз я увидел на дозиметре [цифру – прим. ред.] 16. Я был не то чтобы в восторге – очень сильно впечатлен. Увидеть такую цифру, когда ты понимаешь, что нормальный фон там, где я до этого проходил службу, был 0,04 микрозиверта, а здесь ты увидел 16 целых. И это было... впечатления на целую неделю. Опять же, приняты меры для того, чтобы сохранить нашу жизнь и здоровье. Не позволяют нам там долго находиться. Максимальное время, которое мы можем там находиться – не более пяти минут. Это для того, чтобы – если у нас есть признаки нарушения государственной границы – мы могли успеть проверить и вернуться. Дальше в работу включаются беспилотные летательные аппараты, которые у нас имеются, и все остальное.
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