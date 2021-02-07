Службу здесь несут в экстремальных условиях. Как работают на погранзаставе «Хойники»?

Новости Беларуси. Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом. На неделе на встрече у Президента подвели итоги работы Госпогранкомитета в очень непростом 2020 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И дело не только в пандемии, которая, конечно сказалась на трафике. Военно-политическая ситуация на внешнем контуре, учения НАТО – все это новые и серьезные вызовы, в том числе и для наших пограничников. Репортаж Александра Добрияна.

Личный состав, убывающий на службу, прибыть в дежурное помещение. Повторяю: личный состав, убывающий на службу, прибыть в дежурное помещение.

Пограничный наряд заступает на охрану государственной границы. Казалось бы, процедура одинаковая для всех белорусских пограничников: получили оружие, заслушали приказ, выбыли на границу. Но на заставе «Хойники» есть свои нюансы.

Александр Добриян, корреспондент:

Вот она, специфика работы на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС. Такого оборудования больше нет ни на одной пограничной заставе. Каждый прибывающий сюда получает вот такой индивидуальный накопительный дозиметр. Он помогает определить, какую дозу облучения получил человек за время несения службы. Кроме того, при выходе на границу каждый наряд получает поисковый дозиметр. Настоящий ангел-хранитель. Он предупреждает человека о приближении к территории с запредельным уровнем загрязнения.

Новую заставу на белорусско-украинском рубеже открыли осенью 2020-го. В ее задачи входит охрана 60 километров государственной границы. Однако этот участок уникален в планетарном масштабе: он находится на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, созданного на территориях, наиболее загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС. Люди несут здесь службу в экстремальных условиях. Уровни радиации в выселенной зоне местами в тысячи раз превышают естественный фон.