Как закрытие каналов отразится на рейтинге Зеленского и причём тут США? Мнение политолога из Украины

На неделе в Украине разгорелся медиаскандал. Там перестали вещать сразу три ведущих телеканала: «112 Украина», NewsOne, ZIK теперь доступны лишь на YouTube, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причина – санкции президента Владимира Зеленского в отношении владельца СМИ Тараса Козака. Такой шаг вызвал неоднозначную реакцию в стране. Сам лидер партии «Слуга народа» объяснил это попыткой вернуть цивилизованные правила игры на медийном рынке. Союз журналистов Украины назвал категоричное решение наступлением на свободу слова. Так где же истина? И какова роль США в этой истории? Дмитрий Бояроич поговорил с известным экспертом, директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским. Мне кажется, это совместное решение американского посольства и команды Зеленского Дмитрий Боярович, корреспондент:

Как лично вы трактуете закрытие трех каналов согласно санкциям Владимира Зеленского?

Михаил Погребинский, политолог (Украина):

Мне кажется, это совместное решение американского посольства и команды Зеленского, которые давно уже искали способ избавиться от этих каналов. Обычная работа слабой власти против тех, кто ее последовательно и регулярно критикует. То, что американцы проявляют такой интерес – это тоже естественно, поскольку на каналах звучали неоднократно слова о внешнем управлении Украиной. И эти слова американское посольство просто восприняло на свой счет и даже вступило в полемику, что вообще дело небывалое – вступать в полемику с какими-то местными каналами.

Дмитрий Боярович:

Вы сказали, что это совместное решение команды Зеленского и американского посольства в Украине. У вас есть подтверждение? Михаил Погребинский:

Нет. А как я могу подтвердить? Я что, прослушиваю разговоры временного поверенного с украинским президентом? Конечно, нет. Я бы сказал, демонстративно временная поверенная в делах Соединенных Штатов в Украине мадам Квин ставит фотографию, где она общается с секретарем Совета национальной безопасности и обороны накануне. А утром или ночью – ночью, да – принимается решение о закрытии каналов. Как-то трудно не связать два этих события. А доказательств, конечно, у меня никаких нет.

Они не нравятся идеологически Ткаченко, привыкшему мочить все, что связано с Россией и Донбассом Дмитрий Боярович:

Что вы можете сказать о высказывании министра культуры Украины Александра Ткаченко о том, что эти каналы – инструменты пропаганды Кремля, которые позволяют себе массово нарушать журналистские стандарты? Михаил Погребинский:

Ткаченко, нынешний министр культуры, был генеральным директором телеканала «1+1», который отметился в годы правления Порошенко самой жесткой фейковой антироссийской, антидонецкой пропагандой. Ничего удивительного, что он – видно, собственных взглядов у него особых нет, он просто человек Коломойского. Причем позволяющий, чтобы его работодатель с ним разговаривал как с какой-то шавкой, а он утирался и спрашивал: «Чего изволите, что надо?» У нас есть много видео всяких на этот счет. Сейчас он большой начальник. И, конечно, ему мешают эти каналы. Я уж не говорю о том, что они не нравятся идеологически ему, привыкшему мочить все, что связано с Россией и Донбассом. Так они еще и у его родного канала отбирают новостную повестку, конкурируют. Поэтому он хочет, чтобы их не было вообще.

Дмитрий Боярович:

Что в этом контексте можно сказать о свободе слова и СМИ в Украине? Михаил Погребинский:

Свобода слова и свобода прессы – это конструкты прошлой эпохи. Последние американские президентские выборы показали, что за ними реально ничего не стоит. Они не являются для светоча мировой демократии непререкаемыми инструментами, которые надо обязательно исполнять. Если можно закрыть доступ к информации действующего президента, то все позволено. Европа тут пока немножко пока как бы колеблется. Она не очень жестко ассоциирует свою позицию с американской поддержкой закрытия каналов, хотя она и не вступается за эти каналы. Вот такая позиция сейчас части Европы. Конечно, поляки, шведы и прибалты понятным образом поддерживают американцев, поскольку они как бы без собственной точки зрения. У них точка зрения американская. А Франция, Германия, Италия пока ни поддержки закрытия, ни поддержки каналов не высказали. Посмотрим, эта история еще не закончилась.