«Муженёк, прожили мы с ним много». Бобруйчанка рассказала, как её семью выселили из Беседи после аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Радуница. Традиция посещать кладбища и поминать родственников уходит корнями в глубь веков. Однако у нас это особый день. Верующие молятся в храмах о спасении душ почивших и посещают места захоронений, чтобы отдать дань памяти предкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на Радуницу можно попасть по упрощенному режиму в зону отчуждения и отселения – без пропуска. Семьи со всех уголков Беларуси приезжают к могилам близких, чтобы навести порядок и встретиться с соседями. Ностальгия по родным местам – в репортаже Анны Корольчук.

Анна Юзенкова, жительница Бобруйска:

Муженек, прожили мы с ним много. «Жили тяжеловато». Что говорят люди, которые приезжают навести порядок на кладбищах в зоне отчуждения – здесь подробнее.

Анна Юзенкова приехала из Бобруйска на могилу мужа. Рядом с ним на кладбище в Беседи покоятся его родители. Женщина вспоминает, как в 1955 году переехала в деревню после свадьбы. Муж работал киномехаником, она продавала билеты в клуб. Вместе держали пасеку. О том, что после катастрофы на ЧАЭС пострадал и Ветковский район, люди не знали и продолжали спокойно жить в двухстах километрах от взорвавшегося реактора. Отселять начали только в 1990-м.

Анна Юзенкова:

Магазин забрали, меня сократили из клуба, что я билеты продавала. Пошла коров доить, их тоже забрали. Тогда нас выселили из Беседи в Ветку.