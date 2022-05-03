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«Муженёк, прожили мы с ним много». Бобруйчанка рассказала, как её семью выселили из Беседи после аварии на ЧАЭС

03 мая 2022 14:06
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Новости Беларуси. Радуница. Традиция посещать кладбища и поминать родственников уходит корнями в глубь веков. Однако у нас это особый день. Верующие молятся в храмах о спасении душ почивших и посещают места захоронений, чтобы отдать дань памяти предкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на Радуницу можно попасть по упрощенному режиму в зону отчуждения и отселения – без пропуска. Семьи со всех уголков Беларуси приезжают к могилам близких, чтобы навести порядок и встретиться с соседями.  

Ностальгия по родным местам – в репортаже Анны Корольчук.  

«Муженёк, прожили мы с ним много». Бобруйчанка рассказала, как её семью выселили из Беседи после аварии на ЧАЭС-1

Анна Юзенкова, жительница Бобруйска:  
Муженек, прожили мы с ним много.  

«Жили тяжеловато». Что говорят люди, которые приезжают навести порядок на кладбищах в зоне отчуждения – здесь подробнее.  

«Муженёк, прожили мы с ним много». Бобруйчанка рассказала, как её семью выселили из Беседи после аварии на ЧАЭС-3

Анна Юзенкова приехала из Бобруйска на могилу мужа. Рядом с ним на кладбище в Беседи покоятся его родители. Женщина вспоминает, как в 1955 году переехала в деревню после свадьбы. Муж работал киномехаником, она продавала билеты в клуб. Вместе держали пасеку. О том, что после катастрофы на ЧАЭС пострадал и Ветковский район, люди не знали и продолжали спокойно жить в двухстах километрах от взорвавшегося реактора. Отселять начали только в 1990-м.  

«Муженёк, прожили мы с ним много». Бобруйчанка рассказала, как её семью выселили из Беседи после аварии на ЧАЭС-5

Анна Юзенкова:  
Магазин забрали, меня сократили из клуба, что я билеты продавала. Пошла коров доить, их тоже забрали. Тогда нас выселили из Беседи в Ветку.  

«Муженёк, прожили мы с ним много». Бобруйчанка рассказала, как её семью выселили из Беседи после аварии на ЧАЭС-7

В происходящее верилось с трудом, ведь после аварии в районе начали возводить благоустроенные поселки для переселенцев.  

«Радиация не видна, но она опасна». Что нужно знать тем, кто поедет на могилы близких в зоны отчуждения и отселения – читайте здесь.  

# Авария на Чернобыльской АЭС # Анна Корольчук

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