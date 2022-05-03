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«Жили тяжеловато». Что говорят люди, которые приезжают навести порядок на кладбищах в зоне отчуждения?

03 мая 2022 14:13
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Новости Беларуси. Радуница. Традиция посещать кладбища и поминать родственников уходит корнями в глубь веков. Однако у нас это особый день. Верующие молятся в храмах о спасении душ почивших и посещают места захоронений, чтобы отдать дань памяти предкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на Радуницу можно попасть по упрощенному режиму в зону отчуждения и отселения – без пропуска. Семьи со всех уголков Беларуси приезжают к могилам близких, чтобы навести порядок и встретиться с соседями.  

«Радиация не видна, но она опасна». Что нужно знать тем, кто поедет на могилы близких в зоны отчуждения и отселения – читайте здесь.  

«Жили тяжеловато». Что говорят люди, которые приезжают навести порядок на кладбищах в зоне отчуждения?-1

Янушевские наводят порядок на могиле родителей всей семьей. Отселение Беседи никто не застал. Отец и мать умерли до трагедии, дети разъехались по городам. Кладбище для них – место воспоминаний о детстве в послевоенной деревне.  

«Жили тяжеловато». Что говорят люди, которые приезжают навести порядок на кладбищах в зоне отчуждения?-4

Алексей Янушевский, житель Гомеля:  
После войны разруха была, жили тяжеловато, старались все брать с поля, луга. Сажали картошку. Мать рассказывала, что даже голодали люди.  

«Жили тяжеловато». Что говорят люди, которые приезжают навести порядок на кладбищах в зоне отчуждения?-7

О Великой Отечественной напоминает и памятник безымянному солдату. В братской могиле в центре исчезнувшей деревни похоронены 436 красноармейцев, четверть из которых – жители Беседи, сражавшиеся за ее освобождение.  

«Жили тяжеловато». Что говорят люди, которые приезжают навести порядок на кладбищах в зоне отчуждения?-10

Как бы ни манила зона отчуждения искателей артефактов, исследовать территорию здесь запрещено. За отклонение от маршрута можно получить штраф. Специалисты напоминают: территория не зря контролируется круглый год, здесь нужно соблюдать меры предосторожности.  

«Жили тяжеловато». Что говорят люди, которые приезжают навести порядок на кладбищах в зоне отчуждения?-13

Шлагбаумы, которые были открыты четыре дня, уже опущены, и пункты пропуска вернулись к обычному режиму.  

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Анна Корольчук # Алексей Янушевский # Фотофакт

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