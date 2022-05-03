«Человек должен сам прийти к своему выбору». К каким экопривычкам нужно приобщиться в первую очередь?

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

А как окружение относится к вашим экопривычкам? Понятно, что ЖКХ города только приветствует. Как показывает наша программа, наверное, больше девушки заботятся о нашей планете.

Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:

Девушек у нас больше, мы победим количеством, так сказать. Кристина Сущеня, СТВ:

А друзья ваши приобщаются к таким экопривычкам?

Татьяна Фоминова, эколог:

Да, конечно. Кристина Сущеня:

То есть вы их потихоньку к себе?