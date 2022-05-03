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«Человек должен сам прийти к своему выбору». К каким экопривычкам нужно приобщиться в первую очередь?

03 мая 2022 11:56
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Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Человек должен сам прийти к своему выбору». К каким экопривычкам нужно приобщиться в первую очередь? -1

Илона Волынец, СТВ:  
А как окружение относится к вашим экопривычкам? Понятно, что ЖКХ города только приветствует. Как показывает наша программа, наверное, больше девушки заботятся о нашей планете.  

«Человек должен сам прийти к своему выбору». К каким экопривычкам нужно приобщиться в первую очередь? -4

Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:  
Девушек у нас больше, мы победим количеством, так сказать.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
А друзья ваши приобщаются к таким экопривычкам?  

«Человек должен сам прийти к своему выбору». К каким экопривычкам нужно приобщиться в первую очередь? -7

Татьяна Фоминова, эколог:  
Да, конечно.  

Кристина Сущеня:  
То есть вы их потихоньку к себе?  

«Человек должен сам прийти к своему выбору». К каким экопривычкам нужно приобщиться в первую очередь? -10

Екатерина Миранович:  
Я активно веду соцсети и постоянно рассказываю моим подписчикам о пользе перехода на экопродукцию, о пользе избавления от пластика и целлофана в доме. Я думаю, что вклад приношу.  

Илона Волынец:  
Какие экопривычки нужно приобретать? С чего начать?  

«Человек должен сам прийти к своему выбору». К каким экопривычкам нужно приобщиться в первую очередь? -13

Татьяна Фоминова:  
Надо начинать с осознанного потребления. Вещи надо покупать осознанно, относиться к ним бережно, чтобы они как можно дольше служили. Если что-то сломалось, то отнести в ремонт. Если не нужно, то отдать нуждающимся. Экологично жить просто.  

Екатерина Миранович:  
Человек должен сам прийти к своему выбору. Я считаю, что привести его может любой случай из жизни, то же здоровье. Человек подумает, что пластик вредный, почитает, информацию найдет в том же интернете, увидит пример у подруги, у друга, у другой семьи и просто задумается. Пока будет «Ты обязан заботиться о природе», многие скажут: «А с чего это я должен?» А когда это коснется конкретно человека, тогда он задумается.  

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# Экология # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Екатерина Миранович # Татьяна Фоминова # Фотофакт

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