«Человек должен сам прийти к своему выбору». К каким экопривычкам нужно приобщиться в первую очередь?

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
А как окружение относится к вашим экопривычкам? Понятно, что ЖКХ города только приветствует. Как показывает наша программа, наверное, больше девушки заботятся о нашей планете.
Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:
Девушек у нас больше, мы победим количеством, так сказать.
Кристина Сущеня, СТВ:
А друзья ваши приобщаются к таким экопривычкам?
Татьяна Фоминова, эколог:
Да, конечно.
Кристина Сущеня:
То есть вы их потихоньку к себе?
Екатерина Миранович:
Я активно веду соцсети и постоянно рассказываю моим подписчикам о пользе перехода на экопродукцию, о пользе избавления от пластика и целлофана в доме. Я думаю, что вклад приношу.
Илона Волынец:
Какие экопривычки нужно приобретать? С чего начать?
Татьяна Фоминова:
Надо начинать с осознанного потребления. Вещи надо покупать осознанно, относиться к ним бережно, чтобы они как можно дольше служили. Если что-то сломалось, то отнести в ремонт. Если не нужно, то отдать нуждающимся. Экологично жить просто.
Екатерина Миранович:
Человек должен сам прийти к своему выбору. Я считаю, что привести его может любой случай из жизни, то же здоровье. Человек подумает, что пластик вредный, почитает, информацию найдет в том же интернете, увидит пример у подруги, у друга, у другой семьи и просто задумается. Пока будет «Ты обязан заботиться о природе», многие скажут: «А с чего это я должен?» А когда это коснется конкретно человека, тогда он задумается.
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