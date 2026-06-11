Обращение с отходами и геологоразведка: новый глава Минприроды назвал ключевые задачи ведомства

Кадровый день во Дворце Независимости. Обновление в министерском и дипкорпусе, на крупных государственных предприятиях, в СМИ и местной вертикали власти. Соответствующие решения принял Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На особом контроле – наведение порядка на земле и жесткие требования к обращению с отходами. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды намерено кардинально пересмотреть подходы к переработке коммунального и промышленного вторсырья.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил Максим Лысенко. На эту позицию он перешел с поста первого заместителя руководителя этого же ведомства. Сразу после назначения Максим Лысенко обозначил первоочередные шаги на посту министра. По его словам, в фокусе внимания останутся глобальные экономические задачи, включая развитие сырьевой базы и поиск новых месторождений.

Максим Лысенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Нужно максимально работать с юрлицами, нужно максимально работать с населением, чтобы вовлечь вторичные материальные ресурсы, перерабатывать отходы производства, работать с лицензиатами. Те же переработчики должны подходить более ответственно к своей деятельности. И у нас сегодня уже построено 10 мусороперерабатывающих заводов. Так вот, надо наладить их работу на должном уровне, и я думаю, что мы сдвинем с места эту проблему. Поэтому это обращение с отходами.

Второе, конечно, направление – это геологоразведка. Никто не снимал предыдущие поручения, поэтому у нас есть поручения по добыче нефти и других природных ресурсов. Министерство будет продолжать эту работу в более усиленном темпе. Это вот такие основные направления.

Ну и наведение порядка. В 2025 году вроде бы закончился Год благоустройства, в этом году – Год белорусской женщины, но наведение порядка с нас никто не снимал.