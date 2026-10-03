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Новости по тегу #Телеканал СТВ

Документальный фильм СТВ удостоен двух наград на престижном кинофоруме «Евразия.DOC»
03 октября 2026 10:39

Документальный фильм СТВ удостоен двух наград на престижном кинофоруме «Евразия.DOC»

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ
11 июня 2026 13:56

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ

Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»
30 мая 2026 13:42

Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»

Секреты телевизионной кухни. Как работает дирекция спецпроектов СТВ?
02 января 2026 17:00

Секреты телевизионной кухни. Как работает дирекция спецпроектов СТВ?

25 лет в эфире! Как готовят самые свежие новости – закулисье СТВ
01 января 2026 17:09

25 лет в эфире! Как готовят самые свежие новости – закулисье СТВ

Новый телеканал «Спорт ТВ» начал вещать в Беларуси
10 октября 2025 14:00

Новый телеканал «Спорт ТВ» начал вещать в Беларуси

СТВ объявляет кастинг ведущих развлекательных программ! Не упустите шанс стать звездой телеэфира
18 марта 2025 09:12

СТВ объявляет кастинг ведущих развлекательных программ! Не упустите шанс стать звездой телеэфира

Телеканал СТВ подписал меморандум о сотрудничестве с корейской телерадиокомпанией EBS
05 апреля 2012 13:40

Телеканал СТВ подписал меморандум о сотрудничестве с корейской телерадиокомпанией EBS