Новости по тегу #Телеканал СТВ

Картина режиссера Виктории Альшевской «Нерассказанная война. Женская доля» завоевала один из главных призов и специальный приз Национального центра исторической памяти при Президенте России.
В кадре зрители увидят известных актеров и перспективных новичков.
«Телевершина» не просто отмечает лучших – она вдохновляет расти, экспериментировать с форматами и поднимать профессиональную планку.
Не изменяйте кнопке! Как не изменяем и мы своим мотивам вот уже 25 лет: делать вашу жизнь ярче и информативнее.
Если театр, как принято говорить, начинается с вешалки, то любой телеканал и, разумеется, СТВ тоже, начинается с новостей. Информационные выпуски – это всегда «горячо», это всегда масштабно, это всегда на злобу дня.
Канал доступен через кабельных операторов по всей стране на 11-й кнопке.
Резюме с фото- и видеопрезентацией отправляйте на электронный адрес casting@ctv.bу.
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