Защитить жизнь и предотвратить риски. В Беларуси продолжается масштабная республиканская акция «Безопасные каникулы». Родителей призывают максимально усилить бдительность и подробно разобрать с детьми правила поведения на дороге, водоемах и в сети Интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профилактические мероприятия продлятся все лето. Главная цель – обеспечить максимальную защищенность детей во время каникул. Представители МЧС и МВД посетят детские оздоровительные лагеря. Для детей проведут тематические дни безопасности и практические тренировки.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Несмотря на то, что дети находятся на каникулах мы продолжаем активно работать с родителями в вопросах обеспечения безопасности. На регулярной основе в родительских чатах мы размещаем информационные материалы, памятки о безопасности детей. Не оставляйте детей без присмотра, если у вас открыты окна. Не оставляйте детей без присмотра на водоемах и там, где есть вода.

В МЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра особенно вблизи воды. Так, накануне в деревне Лозичи Глубокского района из водоема извлекли 13-летнего мальчика. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. Чтобы не допустить подобных ситуаций, взрослым нужно еще раз напомнить детям правила поведения у водоемов.