В Минске стартовала Международная книжная выставка-ярмарка. Какие новинки предлагают читателям?
Мир книги без границ. Под таким слоганом в Минске стартовала 31-я Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие гостям и участникам мероприятия направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это событие не только для любителей чтения. Ярмарка-выставка собрала различные издательства, писателей – как отечественных, так и зарубежных. Они представляют лучшие проекты и, конечно, новинки. Вниманию посетителей – 114 стендов с литературой на любой вкус.
Подробности в материале Алины Мычко.
Количество или качество? На литературном форуме в Минске выбирать не придется. Здесь только красочная, насыщенная точной, правдивой информацией книга. Именно такое издание хочет видеть у себя на полках современный читатель. И этот запрос наши издательства удовлетворяют полностью.
В Беларуси вырос средний тираж одного издания – Перцов.
В выставке принимают участие 20 стран – от Китая и Кореи до Пакистана и Германии. В 2024 году организаторы впервые за последнее время столкнулись с проблемой нехватки площадей – настолько много было заявок от экспонентов. Посетителям доступны более сотни изданий, которых нет в розничной торговле. Центральный стенд занял Иран. Представители исламской республики привезли в Минск более пяти сотен изданий. Кстати, все они на русском языке.
Мортеза Занги, сотрудник посольства Исламской Республики Иран:
Разные книги. Про культуру, про религию, про ирановедение, книги про философию. Мы постарались собрать из Ирана и России, все на русском языке. Но поскольку у нас государственный язык персидский, очень трудно собрать столько наименований книг для выставки. Но мы постарались и собрали.
Традиционно один из самых больших стендов у гостей из России. На полях выставки представлено почти 40 издательств. Акцент сделали на нон-фикшн, детской и образовательной литературе. Кроме того, значительное место занимает тематика Великой Отечественной.
Светлана Дзюбинская, заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России:
В этом году особое внимание было уделено памятной дате Великой Отечественной войны и освобождению Беларуси, в том числе памятным датам юбилейным наших писателей-фронтовиков. У нас представлена целая линейка произведений. Мы назвали это лейтенантской прозой.
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