В Минске стартовала Международная книжная выставка-ярмарка. Какие новинки предлагают читателям?

Мир книги без границ. Под таким слоганом в Минске стартовала 31-я Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие гостям и участникам мероприятия направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие не только для любителей чтения. Ярмарка-выставка собрала различные издательства, писателей – как отечественных, так и зарубежных. Они представляют лучшие проекты и, конечно, новинки. Вниманию посетителей – 114 стендов с литературой на любой вкус. Подробности в материале Алины Мычко.

Количество или качество? На литературном форуме в Минске выбирать не придется. Здесь только красочная, насыщенная точной, правдивой информацией книга. Именно такое издание хочет видеть у себя на полках современный читатель. И этот запрос наши издательства удовлетворяют полностью. В Беларуси вырос средний тираж одного издания – Перцов.

В выставке принимают участие 20 стран – от Китая и Кореи до Пакистана и Германии. В 2024 году организаторы впервые за последнее время столкнулись с проблемой нехватки площадей – настолько много было заявок от экспонентов. Посетителям доступны более сотни изданий, которых нет в розничной торговле. Центральный стенд занял Иран. Представители исламской республики привезли в Минск более пяти сотен изданий. Кстати, все они на русском языке.

Мортеза Занги, сотрудник посольства Исламской Республики Иран:

Разные книги. Про культуру, про религию, про ирановедение, книги про философию. Мы постарались собрать из Ирана и России, все на русском языке. Но поскольку у нас государственный язык персидский, очень трудно собрать столько наименований книг для выставки. Но мы постарались и собрали.

Традиционно один из самых больших стендов у гостей из России. На полях выставки представлено почти 40 издательств. Акцент сделали на нон-фикшн, детской и образовательной литературе. Кроме того, значительное место занимает тематика Великой Отечественной.