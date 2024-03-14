Победительниц конкурса «Женщина года – 2023» наградили в Минске

Новости Беларуси. Победительниц республиканского конкурса «Женщина года – 2023» наградили 14 марта в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В церемонии приняла участие председатель Совета Республики. Безмерная любовь к своей стране и необыкновенное чувство патриотизма – вот то, что отличает белорусских женщин, отметила Наталья Кочанова.

Жюри определило победительниц в семи основных номинациях, среди которых «Активная гражданская позиция», «Материнская слава», «Хозяйка села» и другие. Кроме того, были отмечены три специальные – «За воспитание настоящего мужчины», «За мужество и волю к жизни», «За верность и преданность союзу женщин». Среди награжденных – представительницы всех регионов Беларуси, разных профессий, сфер деятельности и возрастов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы всегда с огромной радостью собираемся, чтобы сказать слова признательности женщинам, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, в воспитание подрастающего поколения, которые имеют активную гражданскую позицию. Женщины поддерживают все инициативы, направленные на созидание и развитие, дальнейшее совершенствование любой отрасли в нашей стране.