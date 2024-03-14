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Победительниц конкурса «Женщина года – 2023» наградили в Минске

14 марта 2024 18:13
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Новости Беларуси. Победительниц республиканского конкурса «Женщина года – 2023» наградили 14 марта в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В церемонии приняла участие председатель Совета Республики. Безмерная любовь к своей стране и необыкновенное чувство патриотизма – вот то, что отличает белорусских женщин, отметила Наталья Кочанова.

Победительниц конкурса «Женщина года – 2023» наградили в Минске-1

Жюри определило победительниц в семи основных номинациях, среди которых «Активная гражданская позиция», «Материнская слава», «Хозяйка села» и другие. Кроме того, были отмечены три специальные – «За воспитание настоящего мужчины», «За мужество и волю к жизни», «За верность и преданность союзу женщин». Среди награжденных – представительницы всех регионов Беларуси, разных профессий, сфер деятельности и возрастов.

Победительниц конкурса «Женщина года – 2023» наградили в Минске-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы всегда с огромной радостью собираемся, чтобы сказать слова признательности женщинам, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, в воспитание подрастающего поколения, которые имеют активную гражданскую позицию. Женщины поддерживают все инициативы, направленные на созидание и развитие, дальнейшее совершенствование любой отрасли в нашей стране.

Победительниц конкурса «Женщина года – 2023» наградили в Минске-7

Впервые конкурс «Женщина года» прошел в нашей стране в 2007 году. С тех пор он стал доброй традицией. Главная цель такой инициативы – поощрение женщин, которые добились успехов в разных сферах и принимают активное участие в женском движении.

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Кочанова

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