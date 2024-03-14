Президент направил приветствие участникам Минской международной книжной выставки-ярмарки

Александр Лукашенко подчеркнул, что в самом сердце Беларуси эта уникальная культурно-деловая площадка вновь объединила лучшие идеи, таланты, новинки мира литературы и издательского дела, подарила праздник для настоящих ценителей книг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особую значимость событию в нынешнем году придает тема 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. С ней неразрывно связаны произведения отечественных классиков, получившие новое прочтение в работах современников. Сегодня немаловажно, чтобы вдумчивое слово писателя определяло духовно-нравственные основы жизни человека, воспитывало чувство ответственности за судьбу своей страны, способствовало консолидации общества перед лицом современных угроз и вызовов. Убежден, что форум пройдет успешно, запомнится его участникам и гостям обстоятельным диалогом и будет содействовать укреплению международных культурных связей.