Муковозчик: беглые страстно желают помочь в реформировании нашего образования!

Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Сегодняшний наш разговор будет не «пра мову». «Пра мову» знаю одно: ее у змагароў надо забирать. Негоже им нашу мову оставлять. И другое – процесс этот быстрым не будет. И не может быть.

Вот некая Полина Масленкова берет с лохов денюжку и выдает им взамен сертификаты, мол, такая-то лошара паспяхова засвоiла курс «Беларуская мова пакрысе». Ага. На расе. Захаваўшысь пад падушкi.

Вопрос ведь, как вы понимаете, не в тех, кому лень школьный учебник почитать, а лепей грошаў заплаціць. Если уже и учебник не по силам. А в том вопрос, что адукатарка Палiнка легализовалась. На сайте, который создан неким «Агентством развития образования взрослых» (как вам, кстати, название?), зарегистрированном 1 сентября 2022 года.

Произошло это примерно так: а давайте-ка мы забьемся под плинтус, решили не желающие валить отсюда змагары. Из-под него будем зарабатывать деньги, собирать своих и ждать рыванша. Как порешили, так и сделали.

Директором того Агентства значится Дмитрий Карпиевич. Известен тем, что гранты пилил еще с 2014 года, если еще не раньше. Когда ректор и руководство Минского городского института образования отчитывались перед подрывной конторой по имени «Дортмундский международный образовательный центр», то представлял ее через интернет как раз Карпиевич.

Настолько он у немцев доверенное лицо. Как в войну, чес-слово. С тем же сайтом плотно связана группа в Facebook «Клуб адукатараў», которая создана и финансируется тоже из-за границы, и снова немцами.