От работы этого предприятия зависит продбезопасность страны! Где производят минеральные удобрения?

Новости Беларуси. Весенние работы в полях начали четыре региона страны – Брестская, Гомельская, Гродненская и Минская области. Первоочередная задача аграриев – правильно подготовить землю под яровой сев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая невысокую плодородность почв на территории Беларуси, внесение удобрений для хозяйств является обязательным этапом. Запасаться минеральными «эликсирами» под сезон начинают еще зимой. За 2 месяца 2024 года Гомельский химзавод поставил белорусским сельхозорганизациям 20 тысяч тонн продукции.

С приходом тепла в полях птицефабрики «Рассвет» закипела работа. Начало марта аграрии посвятили подготовке земли под яровой сев: чтобы будущий урожай радовал, нужно насытить почву полезными веществами. Органическими удобрениями хозяйство обеспечивает себя самостоятельно, минеральные были закуплены заранее.

Ла риса С арасеко, главный агроном птицефабрики « Р ассвет»: Обеспеченность удобрениями – калием на 100 %, фосфорными удобрениями на 75 %. Сейчас недостающее будем докупать. Почвы у нас в основном песчаные, без удобрений не обойтись, но важно правильно вносить.

Питательными элементами подкармливают и озимые культуры. Сегодня техника предприятия выехала на поля с рапсом, 500 гектаров планируют обработать к следующей неделе. Каждая подобная манипуляция увеличивает затраты на производство условной единицы сельхозпродукции, однако миновать этот этап в условиях нашей страны нельзя.

Анна Корольчук, корреспондент:

По данным Института системных исследований в агропромышленном комплексе, белорусская земля без участия человека может дать лишь 11 центнеров зерна с гектара. Увеличить этот показатель практически в 4 раза удается благодаря серьезному научно-техническому сопровождению. Результат упорного труда достойный: за прошлый год в стране произвели сельхозпродукции более чем на 33 миллиарда рублей.

Нашим аграриям необходимо в 2,5 раза больше дополнительных ресурсов, чем в Польше, и в 4 раза больше, чем в Украине. Впрочем, по оценкам ученых, за счет современных подходов в АПК белорусы могут повысить урожайность еще на 40 %. Под особые потребности заказчика готовы работать на Гомельском химическом заводе. Более 50 лет здесь производят фосфорные минеральные удобрения, от которых в широком смысле зависит продовольственная безопасность страны. Предприятие постоянно разрабатывает и регистрирует новые формулы – с таким соотношением компонентов, которое требуется конкретному хозяйству. Технические возможности позволяют дополнительно вводить до 10 питательных микроэлементов.