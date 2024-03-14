В Беларуси вырос средний тираж одного издания – Перцов

Событие не только для любителей чтения. Минская книжная выставка-ярмарка собрала различные издательства, писателей как отечественных, так и зарубежных. Они представляют лучшие проекты и, конечно же, новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вниманию посетителей – 114 стендов с литературой на любой вкус. Качественная, красочная, информационно насыщенная книга – запрос современного общества. Белорусские издательства его удовлетворяют полностью.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

У нас вырос средний тираж с 2 350 до 2 500 одного издания. Это значит, что мы нащупываем и правильно находим эту структуру жанровых предпочтений читателя. Если раньше было 500 экземпляров, хороший тираж – 1 000-1 200, 2000, уже 2,5 тысячи. Мы выходим с массовым продуктом к читателю. И это не только продукт коммерческого потребления, так называемые книжки-жвачки, но и вполне себе серьезные издания. И «Геноцид белорусского народа», тираж которого 20 000 экземпляров.