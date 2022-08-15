В Минске должен быть образцовый порядок – Лукашенко изучил ситуацию с долгостроями и посетил мотовелозавод

Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка. Решение отдать пустующие участки на территории мотовелозавода под высокотехнологичные производства было принято в 2021 году. Как продвигается инвестпроект, глава государства приехал проконтролировать лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говоря о реконструкции, Александр Лукашенко адресовал мэру Минска прямой вопрос. Почему процесс затягивается? Работы должны идти быстрее. Возвести фундаменты и двигаться дальше глава государства поручил уже к началу 2023 года. Проблемных недостроенных объектов в столице хватает. Поэтому на совещании по вопросу долгостроев Александр Лукашенко потребовал от руководства города оперативно принять меры и доложить о результатах. Какие еще вопросы предстоит решить – в материале Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Буквально полтора года назад предприятию «Мотовело» и ответственным за его развитие были поставлены конкретные задачи. Если сразу не углубляться в детали, то говорилось о подходе «по-хозяйски». Но время прошло, и немало, а вопрос с такой вот разрухой все еще решается.

Глядя на такое, с порога понятно, в каком ключе сегодня будет идти разговор. И ясна не только тема, но и, скажем, ее эмоциональный окрас. Вначале встречи главе государства подробно рассказывают, что сделано на таких больших площадях (речь о 27 гектарах) после мартовского разговора, а что еще только в планах. Работы идут, что-то реконструируется, что-то и вовсе идет под снос, заверяют чиновники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему вы тяните до сих пор? Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы сделали проект сноса. Александр Лукашенко:

Неужели сарай нарисовать – проблемы большие? Подробности.

Казалось бы, предприятие, которое так долго на рынке, должно устойчиво стоять на ногах. Тем более когда ЗОЖ занимает первые строчки модных рейтингов уже не первый год. А белорусский «Аист» гармонично вписывается в эти тренды. Но для бизнеса этого не вполне достаточно. Потому приходится искать выходы.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Если находится долгострой, который инвестор либо собственник не может по объективным либо субъективным причинам завершить, то местные органы совместно с госимуществом и другими заинтересованными должны принять все меры, чтобы этот объект был введен в эксплуатацию. Конечно, основной упор на производственную сферу. Как двигаться вперед, решили. На свободной территории завода появятся новые производственные площадки Минского технопарка. И к слову сказать, есть не только запросы от будущих арендаторов, свободные места уже расписаны. А почему и нет? Учитывая расположение площадки и предлагаемые им преференции.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

На площадке начаты работы по большинству корпусов, часть корпусов, которые не представляют собой архитектурной или какой-то стоимостной ценности, снесены, расчищены территории для постройки новых производственных промышленных зданий, которые будут собраны из легких конструкций достаточно быстро, и в них будут размещаться высокотехнологичные предприятия. И у нас уже есть полностью портфолио всех компаний, которые там разместятся. Это компании по изготовлению легких стальных конструкций, государственные предприятия, и два частных предприятия высокотехнологичных. Это производство специальных вакуумных печек, оборудование для переработки масличных культур. Кроме этого, эти два корпуса, первый, второй, которые выходят на Партизанский проспект, – контур первого корпуса полностью сохранится, то есть историческая преемственность будет соблюдена. Второй корпус частично будет сохранен, здания АБК, но добавится новое современное помещение производственное, где также мы уже подобрали будущих арендаторов, которые там будут находиться.

Но тянуть со сроками на «Мотовело» уже не получится. Как, впрочем, и по другим известным долгостроям Минска. У Президента на этот счет четкая позиция. Подробности тут.

Что касается центра Минска, района площади Якуба Колоса, то на эти проблемные объекты большие планы. Реализовать их поставлена задача к 2025 году.

Владимир Кухарев:

В этом здании фактически уже работы завершены, оно на 95 % заполнено арендаторами. Вот здесь идут строительные работы. Планируется, что к концу года они будут завершены. Также вот этот комплекс зданий, который здесь находится, здесь ведутся работы, и планируется, что там будет функционировать экологический рынок. У застройщика есть планы, чтобы вот в этой части возвести здание уже такого современного облика из стекла и бетона. Они это планировали делать вторым этапом после завершения работ в 2025 году. Но сегодня прозвучало четкое требование главы государства, что весь комплекс работ они должны завершить в 2025 году. Это будет выглядеть примерно так.