Лукашенко: в столице бардака больше, чем где-либо, строительные проекты не реализуются годами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительные проекты не реализуются годами. Бывшие объекты Минского производственного объединения вычислительной техники – только после вмешательства Президента довели до ума объект на выезде из города по проспекту Победителей. И такой он не один. Возьмите газпромовский долгострой. Длительное время не могут ввести в эксплуатацию гостиницу напротив «Минск-Арены». Не завершено строительство паркинга и встроенных помещений в жилом доме на Неманской. На Кальварийской торговый центр «Гулливер» – немой укор нашей бесхозяйственности, так же как и строение возле цирка в самом знаковом месте Минска. О чем говорят эти примеры? О том, что в столице бардака больше, чем где-либо, Наталья Ивановна [Кочанова. – прим. ред.], жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится. Есть председатель горисполкома, уполномоченные по городу и аж целый помощник. Пора принимать кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья.