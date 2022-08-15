Лукашенко на мотовелозаводе: «Не дай бог, здесь будет украден хоть один рубль»

Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение отдать пустующие участки на территории Минского мотовелозавода под высокотехнологичные производства было принято в 2021 году. Как продвигается инвестпроект, глава государства приехал проконтролировать лично. Говоря о реконструкции, Александр Лукашенко адресовал мэру Минска прямой вопрос: почему процесс затягивается? Работы по сносу, переоборудованию и возведению промышленных площадок могут и должны идти быстрее. Возвести фундаменты и двигаться дальше глава государства поручил уже к 1 января.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы завершим работу по разборке…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда вы завершите?
Владимир Кухарев:
В ноябре. И приступаем сразу к работе по строительству.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Была проблема с обследованием. Это затормозило, потому что несколько месяцев вопрос стоял без движения.
Александр Лукашенко:
Если затормозилось, так в каком же вы графике?
Василий Герасимов:
Нам позволяет.
Александр Лукашенко:
Значит, запомните, мужики, левое, правое крыло и вставка центральная, с 1 января там должны идти везде работы на фундаментах. Не в земле вы должны ковыряться, в зиму вы должны войти с этими стенами. Но давайте договоримся, что мы будем строить по-современному: не кирпичную кладку выкладывать в полметра, а самые современные стеновые панели.
Владимир Кухарев:
Панели навешивать на каркас.
Александр Лукашенко:
Ты, строитель, это прекрасно знаешь, как строят во всем мире. Не дай бог, здесь будет украден хоть один рубль.