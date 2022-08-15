Лукашенко на мотовелозаводе: «Не дай бог, здесь будет украден хоть один рубль»

Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение отдать пустующие участки на территории Минского мотовелозавода под высокотехнологичные производства было принято в 2021 году. Как продвигается инвестпроект, глава государства приехал проконтролировать лично. Говоря о реконструкции, Александр Лукашенко адресовал мэру Минска прямой вопрос: почему процесс затягивается? Работы по сносу, переоборудованию и возведению промышленных площадок могут и должны идти быстрее. Возвести фундаменты и двигаться дальше глава государства поручил уже к 1 января.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы завершим работу по разборке… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда вы завершите? Владимир Кухарев:

В ноябре. И приступаем сразу к работе по строительству.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Была проблема с обследованием. Это затормозило, потому что несколько месяцев вопрос стоял без движения. Александр Лукашенко:

Если затормозилось, так в каком же вы графике? Василий Герасимов:

Нам позволяет.