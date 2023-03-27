В магазине заметили ранний украинский картофель по 3,5 рубля. С ним точно всё в порядке?
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Я так понимаю, что нет вопросов к Белкоопсоюзу. Есть вопросы к другим, возможно более крупным сетям.
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Покажите, украинский картофель по 3 рубля 49 копеек.
Алена Сырова:
Да, это сегодня было в «Евроопте».
Владимир Крапивка:
Смотрите. Где санстанция, где Госконтроль, где МАРТ? Как можно эту картошку зеленую, обработанную фазором? В Украине она в принципе не может быть ранней.
Кирилл Казаков, СТВ:
Спишем на дефект камеры.
Владимир Крапивка:
Нет, это зеленая, это не камера.
Алена Сырова:
Хорошо, но почему тогда там нет вашей картошки, которая идеальная?
Владимир Крапивка:
Ранний мытый – его в принципе не может быть. Египетская может быть, но она не такая. А украинская – это обработанный фазором картофель поздний. Это обман продавца.
Алена Сырова:
Ваш, наверное, не удалось заполучить? Поэтому вынуждены украинский положить на полку.
Владимир Крапивка:
Да ладно!
Татьяна Самохина, заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:
Здесь вопрос, украинская она или нет. Надо смотреть документы.
Кирилл Казаков:
Со стороны Госконтроля, это нарушение? Вам сейчас говорят, что это не украинская, зеленая и, возможно, обработана химикатами.
Татьяна Самохина:
Каждая продукция сопровождается удостоверениями качества и декларациями о соответствии, на основе которых проводится протокол испытаний. Если по протоколам испытаний продукция соответствует всем параметрам, нарушений нет. Если у нас есть какие-то сомнения, мы берем образцы и испытываем этот картофель.
Кирилл Казаков:
Мне кажется, это элементы маркетинга. Их за нарушение привлечь невозможно.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Я поддерживаю Госконтроль. Мы в другом месте привыкли рассуждать и пальцами в небо показывать, но мы привыкли работать с фактами. И Президент говорит: факты на стол. Если какое-то нарушение есть, есть госстандарт, есть Госконтроль, МАРТ, профсоюз. А рассуждать по картинке не самого высокого качества – это нет. Когда ранний картофель появится в Беларуси?
Владимир Крапивка:
Может пойти 15 июня, а может 15 июля.
Алексей Богданов:
Кстати, мы были в Столине. Договорились, что в Бобруйске собираемся в ближайшее время под руководством вице-премьера и с фермерами разговариваем, как нам обеспечить, выстроить систему работы с ранними овощами, чтобы они пошли к нам. Поймите, уважаемые, я как министр отвечаю за полку, и я не могу допустить, чтобы полка была хоть неделю пустая. А сегодня заключить контракт по импорту и привезти – это тоже время. И если кто-то из наших не поставил, то будет пустая полка. Кто виноват? Граждане скажут: все вместе неправильно сработали. Должна быть перекрываемость поставки товаров. И мы четко понимать должны, что в это время выходит молодой белорусский картофель, в это время – капуста. Мы должны четко выстраивать график. Эта работа всегда была и будет в этом году усовершенствована.
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