В магазине заметили ранний украинский картофель по 3,5 рубля. С ним точно всё в порядке?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Алена Сырова, СТВ:

Я так понимаю, что нет вопросов к Белкоопсоюзу. Есть вопросы к другим, возможно более крупным сетям. Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Покажите, украинский картофель по 3 рубля 49 копеек. Алена Сырова:

Да, это сегодня было в «Евроопте». Владимир Крапивка:

Смотрите. Где санстанция, где Госконтроль, где МАРТ? Как можно эту картошку зеленую, обработанную фазором? В Украине она в принципе не может быть ранней.

Кирилл Казаков, СТВ:

Спишем на дефект камеры. Владимир Крапивка:

Нет, это зеленая, это не камера. Алена Сырова:

Хорошо, но почему тогда там нет вашей картошки, которая идеальная? Владимир Крапивка:

Ранний мытый – его в принципе не может быть. Египетская может быть, но она не такая. А украинская – это обработанный фазором картофель поздний. Это обман продавца. Алена Сырова:

Ваш, наверное, не удалось заполучить? Поэтому вынуждены украинский положить на полку.

Владимир Крапивка:

Да ладно! Татьяна Самохина, заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:

Здесь вопрос, украинская она или нет. Надо смотреть документы. Кирилл Казаков:

Со стороны Госконтроля, это нарушение? Вам сейчас говорят, что это не украинская, зеленая и, возможно, обработана химикатами.