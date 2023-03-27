Прямой эфир

«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением

27 марта 2023 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.  

«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением-1

Алена Сырова, СТВ:  
Речь о чем. Долго не могли наладить эту систему работы со стабилизационными фондами.  

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:  
И не наладили. Это только пустая трескотня. Никаких стабфондов не было и нет. Это пустая трескотня.  

Алена Сырова:  
Аргументируйте.  

«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением-4

Владимир Крапивка:  
Я позаключал стабфонд. Никто не берет. Сейчас закончится это время, куда я дену эту продукцию? Стабфонд! Вот я заключил только с областным райпотребсоюзом, оплатил мне деньги за хранение и все. И он каждый месяц берет продукцию уже без денег. Вот это стабфонд. А остальное это… Вот как человек… Как магазин, он все равно делает тендер: кто даст дешевле, того и возьмет. Посмотрите, знаете, сколько сейчас себестоимость картофеля у меня? 76-78 копеек. Почем я продаю картофель? 30-40. А должен продавать рубль.  

«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением-7

Кирилл Казаков, СТВ:  
Я правильно понимают: приходит февраль, есть стабфонд (то есть условные овощи, которые хранятся у фермеров). Они должны, по идее, поступить в логистический центр, чтобы разъехаться потом по магазинам. Но сеть, понимая, что наверняка выгоднее будет заработать с египетской картошки, берет ее. И вот, май – традиционное время условного «Евроопта» и египетской картошки.  

«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением-10

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Абсолютно не так. Я, к сожалению, вынужден Владимира Александровича поймать на слове в очередной раз, когда он вводит в заблуждение, может, по незнанию, может, немножко… Я у него был, в позапрошлом году приезжал. И он мне тогда обещал со своим директором дать расчеты по себестоимости, по экономическим расчетам. До сих пор их нет. Хотя дал телефон прямой, электронный адрес и так далее. На сегодня вот наши данные полностью, которые выверяются с облисполкомами: картофеля, заложенного на стабфонды, выбрано на 96 % – говорит, никто не берет – почти 100 %! 97,9 % выбрано капуста, лука репчатого даже перебор – 107 %. Мы привыкли все-таки работать с цифрами, а не голословно обвинять. Прошу уважать аудиторию, которая здесь собралась. Повторять прошлую передачу не стоит, наверное.  

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:  
Коллеги, могу сказать, что Федерация профсоюзов начала с 24-го числа мониторинг стабфондов. До 31-го числа он продлится. Мы посмотрим все стабфонды полностью. Посмотрим, что выбрано, что не выбрано. И куда делось то, что не взяли и залежалось: сгнило, испортилось или продали.  

Кирилл Казаков:  
Всегда есть некий процент, когда форс-мажор случается.  

«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением-13

Владимир Крапивка:  
Алексей Игоревич, я на ваш вопрос отвечу. Я включил в стабфонд только тех, с кем я работаю. А вот этот стабфонд, те фирмы, с кем у меня договора. Я выиграл тендер. Я и включил. Поэтому у меня стабфонд идет, как есть. Но с другими я не заключал. С ними заключал. А остальное я не заключал.  

Алексей Богданов:  
Так надо заключать.  

Владимир Крапивка:  
Я с ними заключил. Зачем, чтобы меня колошматили, что фонд. Я заключил. Но вы сейчас говорите, что благодаря там… Я понимаю, что власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце, я все согласен. Но прошлый год был золотой для фермера. В России был неурожай, цены были хорошие. Полтора рубля капуста была.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

«Голодать никто не будет». Как устроены стабфонды в Беларуси? Объяснили в Федерации профсоюзов  

Перец стоит дороже мяса – норма или накрутка от поставщиков? 

«Была «стоп-цена», а люди не послушались». Из-за чего росли цены в Беларуси?  

# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Алексей Богданов # Владимир Крапивка # Елена Манкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Паводок в Витебской области: спасатели на лодках эвакуируют людей. Улучшится ли ситуация?
27 марта 2023 20:01

Паводок в Витебской области: спасатели на лодках эвакуируют людей. Улучшится ли ситуация?

«Приобщение к чему-то эксклюзивному». Как отметили день театрального работника в Большом?
27 марта 2023 19:57

«Приобщение к чему-то эксклюзивному». Как отметили день театрального работника в Большом?

Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»
27 марта 2023 19:51

Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»