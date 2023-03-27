«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Алена Сырова, СТВ:

Речь о чем. Долго не могли наладить эту систему работы со стабилизационными фондами. Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

И не наладили. Это только пустая трескотня. Никаких стабфондов не было и нет. Это пустая трескотня. Алена Сырова:

Аргументируйте.

Владимир Крапивка:

Я позаключал стабфонд. Никто не берет. Сейчас закончится это время, куда я дену эту продукцию? Стабфонд! Вот я заключил только с областным райпотребсоюзом, оплатил мне деньги за хранение и все. И он каждый месяц берет продукцию уже без денег. Вот это стабфонд. А остальное это… Вот как человек… Как магазин, он все равно делает тендер: кто даст дешевле, того и возьмет. Посмотрите, знаете, сколько сейчас себестоимость картофеля у меня? 76-78 копеек. Почем я продаю картофель? 30-40. А должен продавать рубль.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я правильно понимают: приходит февраль, есть стабфонд (то есть условные овощи, которые хранятся у фермеров). Они должны, по идее, поступить в логистический центр, чтобы разъехаться потом по магазинам. Но сеть, понимая, что наверняка выгоднее будет заработать с египетской картошки, берет ее. И вот, май – традиционное время условного «Евроопта» и египетской картошки.