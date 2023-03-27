«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Речь о чем. Долго не могли наладить эту систему работы со стабилизационными фондами.
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
И не наладили. Это только пустая трескотня. Никаких стабфондов не было и нет. Это пустая трескотня.
Алена Сырова:
Аргументируйте.
Владимир Крапивка:
Я позаключал стабфонд. Никто не берет. Сейчас закончится это время, куда я дену эту продукцию? Стабфонд! Вот я заключил только с областным райпотребсоюзом, оплатил мне деньги за хранение и все. И он каждый месяц берет продукцию уже без денег. Вот это стабфонд. А остальное это… Вот как человек… Как магазин, он все равно делает тендер: кто даст дешевле, того и возьмет. Посмотрите, знаете, сколько сейчас себестоимость картофеля у меня? 76-78 копеек. Почем я продаю картофель? 30-40. А должен продавать рубль.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я правильно понимают: приходит февраль, есть стабфонд (то есть условные овощи, которые хранятся у фермеров). Они должны, по идее, поступить в логистический центр, чтобы разъехаться потом по магазинам. Но сеть, понимая, что наверняка выгоднее будет заработать с египетской картошки, берет ее. И вот, май – традиционное время условного «Евроопта» и египетской картошки.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Абсолютно не так. Я, к сожалению, вынужден Владимира Александровича поймать на слове в очередной раз, когда он вводит в заблуждение, может, по незнанию, может, немножко… Я у него был, в позапрошлом году приезжал. И он мне тогда обещал со своим директором дать расчеты по себестоимости, по экономическим расчетам. До сих пор их нет. Хотя дал телефон прямой, электронный адрес и так далее. На сегодня вот наши данные полностью, которые выверяются с облисполкомами: картофеля, заложенного на стабфонды, выбрано на 96 % – говорит, никто не берет – почти 100 %! 97,9 % выбрано капуста, лука репчатого даже перебор – 107 %. Мы привыкли все-таки работать с цифрами, а не голословно обвинять. Прошу уважать аудиторию, которая здесь собралась. Повторять прошлую передачу не стоит, наверное.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Коллеги, могу сказать, что Федерация профсоюзов начала с 24-го числа мониторинг стабфондов. До 31-го числа он продлится. Мы посмотрим все стабфонды полностью. Посмотрим, что выбрано, что не выбрано. И куда делось то, что не взяли и залежалось: сгнило, испортилось или продали.
Кирилл Казаков:
Всегда есть некий процент, когда форс-мажор случается.
Владимир Крапивка:
Алексей Игоревич, я на ваш вопрос отвечу. Я включил в стабфонд только тех, с кем я работаю. А вот этот стабфонд, те фирмы, с кем у меня договора. Я выиграл тендер. Я и включил. Поэтому у меня стабфонд идет, как есть. Но с другими я не заключал. С ними заключал. А остальное я не заключал.
Алексей Богданов:
Так надо заключать.
Владимир Крапивка:
Я с ними заключил. Зачем, чтобы меня колошматили, что фонд. Я заключил. Но вы сейчас говорите, что благодаря там… Я понимаю, что власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце, я все согласен. Но прошлый год был золотой для фермера. В России был неурожай, цены были хорошие. Полтора рубля капуста была.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Голодать никто не будет». Как устроены стабфонды в Беларуси? Объяснили в Федерации профсоюзов
Перец стоит дороже мяса – норма или накрутка от поставщиков?
«Была «стоп-цена», а люди не послушались». Из-за чего росли цены в Беларуси?