Что лучше: отдавать продукцию на экспорт или держать для себя? Мнение экспертов

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу « По существу ». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Алена Сырова, СТВ:

В прошлом году при том, что вы говорите, что год был золотой, в определенный момент даже главе государства пришлось вмешиваться в ситуацию с молоком, когда производители посчитали, что им выгоднее продавать молоко в Россию, чем заниматься внутренним рынком. Давайте мы будем сосредотачиваться не на экспорте, а на себе.

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Это и правильно. Умный хозяин даже сам не будет есть, чтобы держать возле себя постоянного покупателя. Вот пришли к хозяйке. Она подоила корову. Дети просят молоко, а тут пришел человек покупать молоко. Умная хозяйка отдаст.