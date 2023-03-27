Что лучше: отдавать продукцию на экспорт или держать для себя? Мнение экспертов
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алена Сырова, СТВ:
В прошлом году при том, что вы говорите, что год был золотой, в определенный момент даже главе государства пришлось вмешиваться в ситуацию с молоком, когда производители посчитали, что им выгоднее продавать молоко в Россию, чем заниматься внутренним рынком. Давайте мы будем сосредотачиваться не на экспорте, а на себе.
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Это и правильно. Умный хозяин даже сам не будет есть, чтобы держать возле себя постоянного покупателя. Вот пришли к хозяйке. Она подоила корову. Дети просят молоко, а тут пришел человек покупать молоко. Умная хозяйка отдаст.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Есть своя доля правды. Все-таки человек – хозяин, сам выращивает. Но есть очень много фермеров, производителей. И у каждого своя точка зрения. Мы собирали в Столинском районе (самый большой район, который 200 тысяч тонн продукции в год производит) всех фермеров, которые там производят молоко. И не было претензий к торговле. Да, хотелось бы лучше. Мы в целом хорошо работаем, договоры заключили, стабфонды заполнили. Хотели другого – льготное финансирование. Строить хранилища более современные. Хотели больше льготных финансов получить, чтобы построить теплицы пятого поколения. Землю хотели расширить. Люди хотят работать. Заключили договоры с сетями и с не сетями, и на экспорте отлично отрабатывают. Претензий больших нет. Молочники сегодня по всему миру экспортируют (более 100 стран), мясники – почти 50. Надо сегодня понимать, что и в плодоовощной продукции мы достигли полного обеспечения. Стабфонды – это всего лишь 12 % от всего производства корзины. Необходимо переработку увеличивать, хранилища качественные строить, сорта выращивать, которые длительно можно хранить. И над этим сегодня очень активно работает Минсельхозпрод. Они целую программу там отрабатывают.
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