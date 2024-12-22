В любимом Бресте – только вместе! Чем запомнился «Марафон единства»?

На неделе Брест получил еще один яркий и интересный опыт. Брест принимал «Марафон единства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Город над Бугом – 10-я точка в маршруте большого проекта. В Бресте «Марафон единства» ждали и принимали со всей душой. Гости познакомились с историей города и его промышленным потенциалом. А еще пели на производственных подмостках и в музыкальных залах. Это не считая встреч, лекций, выставок. В ритме единства – Кристина Протосовицкая.

Биение сердца страны начинается с этих метров. Защитники легендарной цитадели разбили вдребезги миф о непобедимости вермахта. Тысячи огней и россыпь алых цветов – благодарность. Без малого 10 тысяч участников масштабной акции «Марафона единства». Не будите уснувших солдат! Солдаты уснули с верой в каждого из нас. Самая масштабная по размаху акция «Марафон единства» стартовала в Бресте.

Влад Кобяков, блогер:

Наши деды, прадеды воевали не для того, чтобы сейчас происходили новые войны. Когда такое происходит и люди начинают следовать непонятным ценностям – они по факту поднимают наших уснувших дедов и прадедов.

Лишь спустя 13 лет после победного мая «Брестгазоаппарат» выпустил первую партию товаров мирного назначения – газовых плит. С тех пор нас отделяют 30 миллионов экземпляров современного производства «Гефест». Но в этот час с конвейера сходили не плиты, а эмоции. Не только географически, но и технологически связаны! В соседних цехах «Брестмаша» меньше чем за год научились выпускать школьные микроавтобусы, а еще комплектующие критически недостающие пищевым гигантам. Можем мы, когда вместе! Блогеры посетили одно из самых закрытых производств Беларуси! Брест принимает «Марафон единства».

Алексей Бражук, директор предприятия «Брестмаш»:

То, что мы здесь делаем, нужно экономике и другим предприятиям. Люди это будут понимать и воспринимать по-другому уже и свой труд, что он важен, каждый их вклад важен. Не только для того, чтобы выполнить сменное задание на рабочем месте, а для того, что это нужно и другим предприятиям.



Марафон единства заговорил даже на китайском. Партнеры из Поднебесной не сразу разобрались, почему в цехах так музыкально, но это не помешало станцевать и договориться о сборке электротранспорта. Не так много найдешь на карте Беларуси городов, которые с легкостью можно узнать на вкус! При чем эти вкусные цепочки поставок ежемесячно успевают огибать чуть ли не всю планету. Здесь говорят, в любимом Бресте только вместе. Это созвучно самому ритму марафона. А любовь, как оказалось, – в современном ДНК города.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

Наш слоган «Любимый Брест» сложился от единства. Любовь для Бреста – это все то, что мы делаем. Есть любовь, есть душа – это все синонимы, которые дает оценку нам брестчанам. За что мы беремся – все получается и качественно.

Этот зал Брестского железнодорожного вокзала – свидетель миллионов встреч, но лишь одна стала знаковой. Так «Каб любіць Беларусь нашу мілую», всегда ли нужно в разных краях побывать? Рассуждали и делились мыслями те, кто побывал и точно убедился! Многое осталось за кадром и на подумать. Марафон мыслей и смыслов. Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это все мое родное». В самый короткий день в году – 10-й юбилейный концерт «Время выбрало нас». Песняры белорусской души с премьерой песни «Краіна шчырых людзей» – своего рода визитка к каждому городу-хозяину на пути марафона единства, а их уже 10!