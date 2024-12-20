Самая масштабная по размаху акция «Марафон единства» стартовала в Бресте

«Марафон единства» встречает любимый Брест. Именно под таким туристическим брендом развивают город, который по праву считается западными воротами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым он приветствует гостей и первым заступает на защиту наших рубежей. Как сегодня, так и более 80 лет назад. Подвиг защитников Брестской крепости вписан в мировую историю как пример самоотверженного служения Родине и мужества. И именно на этих героических метрах земли цитадели «Марафон единства» делает первые шаги в Бресте.

«Не будите уснувших солдат» – акция на месте самых кровопролитных боев июня 1941-го. За несломленность защитников Брестская крепость удостоена почетного звания «Герой», на ее земле сражались представители 30 национальностей. Память о великом подвиге в сердцах современников.

Премьера песни «Не будите уснувших солдат» состоялась на площади Церемониалов в исполнении обладателя медали Франциска Скорины Сергея Кудрачева. Огни свечей и россыпь цветов у Вечного огня в благодарность героям от разных поколений.