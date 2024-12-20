Самая масштабная по размаху акция «Марафон единства» стартовала в Бресте

«Марафон единства» встречает любимый Брест. Именно под таким туристическим брендом развивают город, который по праву считается западными воротами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Марафон единства» встречает любимый Брест. Именно под таким туристическим брендом развивают город, который по праву считается западными воротами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым он приветствует гостей и первым заступает на защиту наших рубежей. Как сегодня, так и более 80 лет назад. Подвиг защитников Брестской крепости вписан в мировую историю как пример самоотверженного служения Родине и мужества. И именно на этих героических метрах земли цитадели «Марафон единства» делает первые шаги в Бресте.
«Не будите уснувших солдат» – акция на месте самых кровопролитных боев июня 1941-го. За несломленность защитников Брестская крепость удостоена почетного звания «Герой», на ее земле сражались представители 30 национальностей. Память о великом подвиге в сердцах современников.
Премьера песни «Не будите уснувших солдат» состоялась на площади Церемониалов в исполнении обладателя медали Франциска Скорины Сергея Кудрачева. Огни свечей и россыпь цветов у Вечного огня в благодарность героям от разных поколений.
Эмоции радости Победы, когда здесь проходят мероприятия, и одновременно понимание, какое горе здесь произошло во времена Великой Отечественной войны.
Здесь когда-то сражались воины, которые нас освобождали от оккупации фашистов, чтобы мы жили в счастье и достатке.
Для Бреста организаторы подготовили как традиционные, так и новые форматы – в программе более двух десятков локаций. И пока это абсолютный рекорд.
Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
Максимально возможное количество, которое можно было уместить, акций проходит на сегодняшний день по «Марафону единства» именно в Бресте. Это в два раза больше, чем в Барановичах и Пинске и во всех городах, где проходил «Марафон единства».
Это интерактивные площадки, выставки, это знаковые встречи, просто общение с людьми, которые неравнодушны там, где они живут. Всем рады, и наслаждайтесь хорошей атмосферой.
Экскурсии, «НЕскучные НЕлекции», выставки, музыкальные открытки для коллективов крупнейших предприятий города. Огни сегодня зажгутся и на главной городской елке, где можно будет загадать желания с самыми популярными блогерами страны.