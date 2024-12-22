Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами

В 2024 году в рамках этой программы реализовываются 180 инвестпроектов, что позволит создать более 8 тысяч рабочих мест. На одном из таких предприятий побывала наша съемочная группа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об экономическим и социальном шлейфе нового производства в Докшицах расскажет Глеб Прокофьев.

Докшицы буквально заблагоухали. Два месяца назад предприятие по выпуску парфюмерии возобновило свою работу. Для небольшого населенного пункта событие не рядовое, ведь подобных ароматных производств в нашей стране единицы. Все благодаря инициативе «Один район – один проект». Новые рабочие места, современное оборудование и планы на будущее.

Вадим Русакович, директор предприятия по производству парфюмерии:

Количество работников составляет в данный момент 35 человек. Численность работников мы планируем увеличить за счет увеличения ассортимента выпускаемой продукции. И добавится сюда выпуск диффузоров для дома, автопарфюма и аромасвечей.

Только за первый месяц работы здесь было выпущено больше 250 флаконов духов. Около 60 % продукции отправили в Россию. В планах в следующем году покорить рынки Казахстана и стран Средней Азии. Процент экспорта должен вырасти до 70-80. Намерены и увеличить количество наименований выпускаемой продукции – от 143 до 200.

Инна Григорук, технолог предприятия по производству парфюмерии:

Сейчас мы находимся на площадке, где находятся баки отстойника для купажирования духов. Сначала поднимается расчетное количество спирта, потом отдушка, затем уже остальной спирт с водой и перемешивается в течение полчаса в зависимости от объема купажа. Купаж отстаивается в этих баках 14 дней, и только после этого уже готовая аромапродукция разливается по флаконам. Основной ингредиент духов, произведенных в Докшицах, отдушка. Ее закупают в Швейцарии. Благодаря этим компонентам на предприятии производят ароматы по мотивам известных брендов. Но не только их – есть и своя рецептура.

Будущее парфюмерии за персональными ароматами. Но пока специалистов, которые сами составляют аромакомпозиции, в нашей стране можно по пальцам пересчитать. Одна из таких – Ксения Филиппова. Специализируется на индивидуальных заказах. Помимо этого, выпускает сертифицированную линейку из 30 парфюмерных композиций. Спрос есть. Тренд на натуральность парфюмеру на руку. Но масштабировать бизнес, Ксения не решается.

Ксения Филиппова, парфюмер:

Нет таких ресурсов, чтобы это все делать массово, потому что иногда бывает неурожай, и в этом году нет ингредиента. У меня даже из сертифицированной линейки очень много выпадает каких-то позиций именно из-за этого. Ее покупатели не только белорусы. Ароматы Ксении знают и в Москве, и в Лондоне, и в Варшаве, и в Вильнюсе. В продвижении продукции среди западных соседей помог белорусский безвиз. Особой популярностью пользуется парфюмерия с нотами жженой древесины и алкоголя.

А это за парфюмерным органом Николай Ярец – бывший военнослужащий, который стал парфюмером и собрал команду единомышленников. Вместе развивают коллекцию ароматов под собственным брендом. Их уже более 30. Среди них есть и с белорусскими нотами.