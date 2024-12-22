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Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами

22 декабря 2024 17:04
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В 2024 году в рамках этой программы реализовываются 180 инвестпроектов, что позволит создать более 8 тысяч рабочих мест. На одном из таких предприятий побывала наша съемочная группа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Об экономическим и социальном шлейфе нового производства в Докшицах расскажет Глеб Прокофьев. 

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами-2

Докшицы буквально заблагоухали. Два месяца назад предприятие по выпуску парфюмерии возобновило свою работу. Для небольшого населенного пункта событие не рядовое, ведь подобных ароматных производств в нашей стране единицы. Все благодаря инициативе «Один район – один проект». Новые рабочие места, современное оборудование и планы на будущее.

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами-4

Вадим Русакович, директор предприятия по производству парфюмерии:
Количество работников составляет в данный момент 35 человек. Численность работников мы планируем увеличить за счет увеличения ассортимента выпускаемой продукции. И добавится сюда выпуск диффузоров для дома, автопарфюма и аромасвечей.

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами-6

Только за первый месяц работы здесь было выпущено больше 250 флаконов духов. Около 60 % продукции отправили в Россию. В планах в следующем году покорить рынки Казахстана и стран Средней Азии. Процент экспорта должен вырасти до 70-80. Намерены и увеличить количество наименований выпускаемой продукции – от 143 до 200.

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами-8

Инна Григорук, технолог предприятия по производству парфюмерии:
Сейчас мы находимся на площадке, где находятся баки отстойника для купажирования духов. Сначала поднимается расчетное количество спирта, потом отдушка, затем уже остальной спирт с водой и перемешивается в течение полчаса в зависимости от объема купажа.

Купаж отстаивается в этих баках 14 дней, и только после этого уже готовая аромапродукция разливается по флаконам. Основной ингредиент духов, произведенных в Докшицах, отдушка. Ее закупают в Швейцарии. Благодаря этим компонентам на предприятии производят ароматы по мотивам известных брендов. Но не только их – есть и своя рецептура.

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами-10

Будущее парфюмерии за персональными ароматами. Но пока специалистов, которые сами составляют аромакомпозиции, в нашей стране можно по пальцам пересчитать. Одна из таких – Ксения Филиппова. Специализируется на индивидуальных заказах. Помимо этого, выпускает сертифицированную линейку из 30 парфюмерных композиций. Спрос есть. Тренд на натуральность парфюмеру на руку. Но масштабировать бизнес, Ксения не решается.

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами-12

Ксения Филиппова, парфюмер:
Нет таких ресурсов, чтобы это все делать массово, потому что иногда бывает неурожай, и в этом году нет ингредиента. У меня даже из сертифицированной линейки очень много выпадает каких-то позиций именно из-за этого.

Ее покупатели не только белорусы. Ароматы Ксении знают и в Москве, и в Лондоне, и в Варшаве, и в Вильнюсе. В продвижении продукции среди западных соседей помог белорусский безвиз. Особой популярностью пользуется парфюмерия с нотами жженой древесины и алкоголя. 

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами-14

А это за парфюмерным органом Николай Ярец – бывший военнослужащий, который стал парфюмером и собрал команду единомышленников. Вместе развивают коллекцию ароматов под собственным брендом. Их уже более 30. Среди них есть и с белорусскими нотами.

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами-16

Николай Ярец, парфюмер:
У нас есть аромат Беловежской пущи. Это одно из достояний нашей страны. Почему бы не создать такой аромат, который напоминал бы об этом символе? У нас есть аромат нашей столицы, города Минска. И так далее. Аромат Востока – это восточная часть нашей страны, аромат озера. Потому что наша страна – Синеокая.

Подробности в видео.

# Парфюмерия # Николай Ярец # Ксения Филиппова

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