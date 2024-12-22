Как сенаторы решают экономические проблемы? Рассказал Илья Икан
Совет Республики играет важную роль в формировании и реализации экономической политики страны. В условиях санкционного давления и стремительных изменений на мировых рынках перед законодательным органом стоит ряд актуальных задач, требующих особого внимания и стратегического мышления.
Каков пласт экономических законопроектов в Совете Республики, рассказал Илья Икан, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Илья Валерьевич, вы по образованию экономист. А какое место в работе сенаторов занимают экономические проблемы? И каков пласт экономических законопроектов в Совете Республики?
Илья Икан, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Экономические вопросы, как и в жизни любого коллектива или человека, в данном случае сенатора, так как я являюсь представителем и участником Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансов, экономика, она и по жизни со мной всегда в рамках профессии, и по новому месту в сенате занимает важную вещь. И если говорить о каких-то более конкретных моментах, 12 декабря был одобрен проект нормативного акта, важного акта для Республики Беларусь, в котором в том числе предусмотрено финансирование большинства социальных вопросов и программ, программ, связанных с обучением, со здравоохранением, также защиты нашего государства, развития наших инновационных проектов. Я говорю о бюджете страны на 2025 год. Это проявление и сочетание целей, связанных, с одной стороны, с экономией и развитием, с другой – как они отражаются и развиваются, принимаются в рамках работы члена Совета Республики.
Виолетта Шаблинская:
Когда приходят на прием граждан, с какими вопросами чаще всего обращаются?
Илья Икан:
Это отдельная тема, общение с гражданами. Большая часть вопросов – как свойственно и остальным, сенаторам, когда мы разговариваем, конечно, обсуждаем, кто с кем сталкивался, какие вопросы разрешились, как разрешились, чтобы опытом поделиться, потому что пути решения где-то близкие – это вопросы обслуживания жилищно-коммунального хозяйства, услуг, качества. Вопросы, связанные с моментами жилья, комфортного проживания или наличия, отсутствия как такового, доступа к дорогам, коммуникациям. Некоторые тоже находят интересные подходы, связанные с совершенствованием законодательства. И зачастую, работая с местными органами власти, решая эти вопросы, например, ЖКХ, естественно, прорабатывая комплексно с представителями местных ЖКХ, с представителями местных органов власти, не было такого ни разу случая, чтобы мы не нашли варианты решения вопроса. Важно, что в последующем от некоторых даже приходят благодарственные письма: спасибо, решили, помогли. Все-таки работает. Это здорово. Обратная связь с сенаторами. Оно, с одной стороны, приятно, и с другой стороны: ты помог человеку, оказывается, это все возможно. Оно все в наших руках.
Виолетта Шаблинская:
Наша экономика находится под серьезными западными санкциями. А как нефтехимический комплекс нашей страны справляется в этих сложных условиях?
Илья Икан:
Нефтехимическая отрасль Республики Беларусь нацелена на экспорт. И все время предыдущей нашей работы мы гордились именно тем фактом, что мы экспорто ориентированная экономика. И в частности, нефтехимическая отрасль – одна из флагманов отгрузки нефтепродуктов, отгрузки продукции химии как в страны близлежащие, так и дальней дуги, азиатские страны. И это был наш флагман, наша марка. И, конечно, санкции не могли не отразиться на экспорто ориентированную нишу, наши рынки. И с учетом позиции недружественных стран в этом отношении, нам вместе с предприятиями, вместе со всей отраслью пришлось адаптироваться, перестраиваться. Это был где-то даже вызов. Прежде всего, может, мы где-то привыкли уже к тому, что мы где-то гегемоны на рынках близлежащих. Но время показало, что нужно принимать оперативные, быстрые и новые решения, находить новых партнеров, находить новые рынки. И в сегодняшних условиях мы не только не потеряли, мы где-то и приобрели. Приобрели как минимум новых партнеров, новые рынки, прежде всего азиатские, открыли где-то заново для себя российский рынок. Сейчас мы обернулись более детально к каждому проекту, к каждому источнику для ручейка, который дальше должен превратиться в реки объемов. И потихоньку наладили как и новые продукты, так и новых партнеров, и новые рынки. Сейчас новая тема – это правильная тоже тема – работа с Африкой, странами дальней дуги. И в этом плане те доведенные показатели, которые ставятся перед концерном, перед отраслью, мы и в этом году, и в последующее планируем успешно выполнять и где-то перевыполнять даже.
Подробнее в видеоматериале.