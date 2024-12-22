Как сенаторы решают экономические проблемы? Рассказал Илья Икан

Совет Республики играет важную роль в формировании и реализации экономической политики страны. В условиях санкционного давления и стремительных изменений на мировых рынках перед законодательным органом стоит ряд актуальных задач, требующих особого внимания и стратегического мышления. Каков пласт экономических законопроектов в Совете Республики, рассказал Илья Икан, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Илья Валерьевич, вы по образованию экономист. А какое место в работе сенаторов занимают экономические проблемы? И каков пласт экономических законопроектов в Совете Республики?



Илья Икан, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Экономические вопросы, как и в жизни любого коллектива или человека, в данном случае сенатора, так как я являюсь представителем и участником Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансов, экономика, она и по жизни со мной всегда в рамках профессии, и по новому месту в сенате занимает важную вещь. И если говорить о каких-то более конкретных моментах, 12 декабря был одобрен проект нормативного акта, важного акта для Республики Беларусь, в котором в том числе предусмотрено финансирование большинства социальных вопросов и программ, программ, связанных с обучением, со здравоохранением, также защиты нашего государства, развития наших инновационных проектов. Я говорю о бюджете страны на 2025 год. Это проявление и сочетание целей, связанных, с одной стороны, с экономией и развитием, с другой – как они отражаются и развиваются, принимаются в рамках работы члена Совета Республики. Виолетта Шаблинская:

Когда приходят на прием граждан, с какими вопросами чаще всего обращаются?

Илья Икан:

Это отдельная тема, общение с гражданами. Большая часть вопросов – как свойственно и остальным, сенаторам, когда мы разговариваем, конечно, обсуждаем, кто с кем сталкивался, какие вопросы разрешились, как разрешились, чтобы опытом поделиться, потому что пути решения где-то близкие – это вопросы обслуживания жилищно-коммунального хозяйства, услуг, качества. Вопросы, связанные с моментами жилья, комфортного проживания или наличия, отсутствия как такового, доступа к дорогам, коммуникациям. Некоторые тоже находят интересные подходы, связанные с совершенствованием законодательства. И зачастую, работая с местными органами власти, решая эти вопросы, например, ЖКХ, естественно, прорабатывая комплексно с представителями местных ЖКХ, с представителями местных органов власти, не было такого ни разу случая, чтобы мы не нашли варианты решения вопроса. Важно, что в последующем от некоторых даже приходят благодарственные письма: спасибо, решили, помогли. Все-таки работает. Это здорово. Обратная связь с сенаторами. Оно, с одной стороны, приятно, и с другой стороны: ты помог человеку, оказывается, это все возможно. Оно все в наших руках.