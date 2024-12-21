Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это всё моё родное»

Эрудиция, находчивость и даже танцевальный талант понадобился участникам квеста «Это все мое родное». В Бресте побили рекорд «Марафона единства» – для участия зарегистрировалась 101 команда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для каждой подготовили головоломки на специальных тематических станциях. Победители получат заветные билеты на концерт «Время выбрало нас». Тот случай, когда именно средства оправдывают цель.

Это какой-то новый, неизвестный нам формат, где можно проявить себя в разных сферах, получить хорошие впечатления.

Мы выполнили домашнее задание перед тем, как прийти на этот квест. Это было очень интересно: нужно было съездить на ж/д вокзал нашего города и снять там видео, где мы признавались в любви нашему городу Бресту. Место знаковой встречи изменить нельзя – железнодорожный вокзал, защитники которого оборонялись в первые дни войны наравне с Брестской крепостью. «Каб любіць Беларусь нашу мілую» – всегда ли нужно в разных краях побывать? Ответы не заставили себя долго ждать.

Я приехала в Беларусь 20 лет назад. У меня муж службу здесь проходил. И вы знаете, я хочу сказать, я крымчанка, и вы понимаете, что я всегда говорю: это моя вторая Родина. Я счастлива здесь, что я живу в Беларуси.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Любовь к Родине. И вообще, что такое Родина? Это тот свет, который у тебя зародился еще в детстве. И вот этот свет держит тебя и ведет тебя на протяжении всей жизни. Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

«Марафон единства» уже много недель идет по Беларуси. Кажется, по накатанной, но каждый город, он как новый. Он действительно стал уже такой доброй традицией в этом году. А мы постоянно обновляем эти традиции, мы видим отклик зала. И это заряжает энергией.