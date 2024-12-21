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Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это всё моё родное»

21 декабря 2024 10:42
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Эрудиция, находчивость и даже танцевальный талант понадобился участникам квеста «Это все мое родное». В Бресте побили рекорд «Марафона единства» – для участия зарегистрировалась 101 команда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это всё моё родное»-2

Для каждой подготовили головоломки на специальных тематических станциях. Победители получат заветные билеты на концерт «Время выбрало нас». Тот случай, когда именно средства оправдывают цель. 

Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это всё моё родное»-4

Это какой-то новый, неизвестный нам формат, где можно проявить себя в разных сферах, получить хорошие впечатления.

Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это всё моё родное»-6

Мы выполнили домашнее задание перед тем, как прийти на этот квест. Это было очень интересно: нужно было съездить на ж/д вокзал нашего города и снять там видео, где мы признавались в любви нашему городу Бресту.

Место знаковой встречи изменить нельзя – железнодорожный вокзал, защитники которого оборонялись в первые дни войны наравне с Брестской крепостью. «Каб любіць Беларусь нашу мілую» – всегда ли нужно в разных краях побывать? Ответы не заставили себя долго ждать.

Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это всё моё родное»-8

Я приехала в Беларусь 20 лет назад. У меня муж службу здесь проходил. И вы знаете, я хочу сказать, я крымчанка, и вы понимаете, что я всегда говорю: это моя вторая Родина. Я счастлива здесь, что я живу в Беларуси.

Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это всё моё родное»-10

Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Любовь к Родине. И вообще, что такое Родина? Это тот свет, который у тебя зародился еще в детстве. И вот этот свет держит тебя и ведет тебя на протяжении всей жизни.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
«Марафон единства» уже много недель идет по Беларуси. Кажется, по накатанной, но каждый город, он как новый. Он действительно стал уже такой доброй традицией в этом году. А мы постоянно обновляем эти традиции, мы видим отклик зала. И это заряжает энергией.

Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это всё моё родное»-12

Все это обратный отсчет к большому концерту «Время выбрало нас», который пройдет в Ледовом дворце в 16:00. На десятках интерактивных площадок ждут всех желающих. Трансляцию концерта «Время выбрало нас» в Бресте смотрите сегодня в 16:00 на VIDEOBEL.BY и на Беларусь 1 в 18:45.

# Фестиваль # Праздник в городе

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