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Новости по тегу #Роман Козырев

В любимом Бресте – только вместе! Чем запомнился «Марафон единства»?
22 декабря 2024 17:06

В любимом Бресте – только вместе! Чем запомнился «Марафон единства»?

Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом
30 ноября 2024 18:03

Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом

Ансамблю «Песняры» 55 лет! Художественный руководитель рассказал о предстоящем концерте
10 сентября 2024 14:12

Ансамблю «Песняры» 55 лет! Художественный руководитель рассказал о предстоящем концерте

«Песнярам» исполнится 55 лет! Рассказываем, какую программу подготовили в юбилейный год
03 мая 2024 14:43

«Песнярам» исполнится 55 лет! Рассказываем, какую программу подготовили в юбилейный год

Маркевич: «Очень много талантливых людей». Чем запомнился фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно?
10 июня 2023 19:10

Маркевич: «Очень много талантливых людей». Чем запомнился фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно?

Поэтические встречи, город ремесленников и концерты. Молодечно превратился в большую арт-площадку
10 июня 2023 14:57

Поэтические встречи, город ремесленников и концерты. Молодечно превратился в большую арт-площадку

«Песняры» готовятся к большим гастролям. Узнали, какие сюрпризы будут для зрителей, и побывали в легендарной студии записи
09 февраля 2023 19:11

«Песняры» готовятся к большим гастролям. Узнали, какие сюрпризы будут для зрителей, и побывали в легендарной студии записи

«Пускай ваши мужчины всегда вас балуют и удивляют». «Песняры» поздравили белорусок с 8 Марта
08 марта 2021 12:15

«Пускай ваши мужчины всегда вас балуют и удивляют». «Песняры» поздравили белорусок с 8 Марта

«У него не было никакого предвзятого отношения к людям, никогда не оскорбил никого». Вспоминаем легендарного Владимира Мулявина
18 января 2021 09:56

«У него не было никакого предвзятого отношения к людям, никогда не оскорбил никого». Вспоминаем легендарного Владимира Мулявина

Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом
17 января 2021 18:14

Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом

«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным
17 января 2021 18:14

«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным

«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля
19 июля 2020 18:17

«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля