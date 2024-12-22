Новости по тегу #Роман Козырев

Город над Бугом – 10-я точка в маршруте большого проекта. В Бресте «Марафон единства» ждали и принимали со всей душой. Гости познакомились с историей города и его промышленным потенциалом.
Легендарный ансамбль «Песняры» празднует 55-летие. Коллектив, основанный выдающимся Владимиром Мулявиным в конце 60-х, уже более полувека остается символом белорусской культуры.
1 сентября 1969 года «Лявоны» официально получили название, которое сегодня ассоциируется у миллионов поклонников с высоким уровнем исполнительского мастерства. Дальше началась без преувеличения золотая эра белорусской популярной музыки в СССР.
10 октября 2026 14:20
10 октября 2026 14:14
10 октября 2026 13:55
10 октября 2026 13:44
10 октября 2026 13:41
10 октября 2026 13:40
10 октября 2026 13:30
10 октября 2026 13:17