Эксперты прогнозируют эскалацию украинского кризиса в ближайший месяц

Новая ядерная доктрина России предполагает защиту белорусской территории наравне с российской. Об этом еще раз напомнил Владимир Путин во время подведения итогов года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Путин: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Подробнее.

Скрытый контекст таких заявлений – возможные провокации со стороны ВСУ, а также Прибалтики и Польши. Несмотря на рассуждения Трампа о мире и усталость Европы от войны, эскалация продолжается. В свою очередь Россия тоже дала понять, что не собирается подписывать никакие соглашения с правительством в Киеве до проведения выборов. Зеленского считают нелегитимным, хотя и не отказываются от начала переговоров с ним.

Владимир Путин, президент России:

В Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента, даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти, это представительный орган власти, совет, то есть рада. Если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет свою легитимность по этой линии, по линии исполнительных органов власти и силовых структур. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились (я уже 100 раз об этом сказал) в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года, но и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня.

Условия мира, как и ранее: нейтралитет, сокращение армии, передача четырех областей в административных границах, а также полное снятие западных санкций. Однако, судя по грубым ответам Зеленского, Киев пока не намерен делать встречные шаги. Вот как президент Украины жестко проехался по предложению Орбана о рождественском перемирии.