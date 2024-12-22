Эксперты прогнозируют эскалацию украинского кризиса в ближайший месяц
Новая ядерная доктрина России предполагает защиту белорусской территории наравне с российской. Об этом еще раз напомнил Владимир Путин во время подведения итогов года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Путин: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Подробнее.
Скрытый контекст таких заявлений – возможные провокации со стороны ВСУ, а также Прибалтики и Польши. Несмотря на рассуждения Трампа о мире и усталость Европы от войны, эскалация продолжается.
В свою очередь Россия тоже дала понять, что не собирается подписывать никакие соглашения с правительством в Киеве до проведения выборов. Зеленского считают нелегитимным, хотя и не отказываются от начала переговоров с ним.
Владимир Путин, президент России:
В Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента, даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти, это представительный орган власти, совет, то есть рада. Если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет свою легитимность по этой линии, по линии исполнительных органов власти и силовых структур.
Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились (я уже 100 раз об этом сказал) в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года, но и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня.
Условия мира, как и ранее: нейтралитет, сокращение армии, передача четырех областей в административных границах, а также полное снятие западных санкций. Однако, судя по грубым ответам Зеленского, Киев пока не намерен делать встречные шаги. Вот как президент Украины жестко проехался по предложению Орбана о рождественском перемирии.
Нам не нужны такие страны, как Венгрия, например. Я не про людей, люди поддерживают украинцев. Как премьер Орбан. Не выйдет, я его не пущу и таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна. Мы это показали и на поле боя. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Анекдотом? Улыбкой? Пусть себе оставит.
Кроме резкости в заявлениях растет и интенсивность ракетных атак. Несмотря на применение «Орешника», Запад не отказался от ударов дальнобойным оружием по территории России. Таким образом, вместо начала переговоров в ближайший месяц ожидается эскалация. Киев попытается полностью заместить финансирование США на финансирование со стороны НАТО и ЕС, а Россия – максимально продвинуться.
Для Беларуси военный конфликт создает постоянные дополнительные риски, поэтому в декабре Беларусь и Россия подписали ряд новых соглашений, в том числе Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Он предполагает, что в случае отражения внешней агрессии будет действовать не один, а два центра принятия решений. Так называемая красная кнопка, то есть право не только применять новейшее оружие, к примеру, «Орешник» – о его размещении в Беларуси также стало известно в ходе ВГС – но и определять цели.
Вот, что по этому поводу заявлял госсекретарь Совбеза Беларуси. Давайте еще раз послушаем. Это были важные заявления.