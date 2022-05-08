«В комнате ничего не грызла». Собаку, за которую заступился Лукашенко, привели в порядок волонтёры. Что о ней рассказали?
Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности.
Кто будет заботиться о щенке, которого спас Президент? Рассказываем и показываем (здесь подробности).
– Вы понимаете, почему мы приехали сюда?
– Нет, абсолютно.
– Вы задержаны за жестокое обращение с животными.
Собаку забрали и привели в порядок волонтеры. Чем Одди – между прочим дружелюбной породы бишон фризе – мог вызвать такую реакцию хозяйки, непонятно.
Ульяна Круглицкая, студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Она не кусается, она, наоборот, облизывает, как-то душевно идет к человеку. В комнате она ничего не грызла, не бегала.
Жестокие кадры привлекли внимание и Президента. Собаку привезли в Минск. А после хоккейной тренировки Александр Лукашенко подарил ее тренеру команды, сенатору Дмитрию Баскову. Пример Первого – хороший тренд по спасению животных для всех, особенно для чиновников.
Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси, читайте здесь.