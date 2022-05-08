Прямой эфир

«В комнате ничего не грызла». Собаку, за которую заступился Лукашенко, привели в порядок волонтёры. Что о ней рассказали?

08 мая 2022 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности.  

Кто будет заботиться о щенке, которого спас Президент? Рассказываем и показываем (здесь подробности).  

«В комнате ничего не грызла». Собаку, за которую заступился Лукашенко, привели в порядок волонтёры. Что о ней рассказали?-1

Вы понимаете, почему мы приехали сюда?
– Нет, абсолютно.
– Вы задержаны за жестокое обращение с животными.

«В комнате ничего не грызла». Собаку, за которую заступился Лукашенко, привели в порядок волонтёры. Что о ней рассказали?-4

Собаку забрали и привели в порядок волонтеры. Чем Одди – между прочим дружелюбной породы бишон фризе – мог вызвать такую реакцию хозяйки, непонятно.  

«В комнате ничего не грызла». Собаку, за которую заступился Лукашенко, привели в порядок волонтёры. Что о ней рассказали?-7

Ульяна Круглицкая, студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Она не кусается, она, наоборот, облизывает, как-то душевно идет к человеку. В комнате она ничего не грызла, не бегала.  

Жестокие кадры привлекли внимание и Президента. Собаку привезли в Минск. А после хоккейной тренировки Александр Лукашенко подарил ее тренеру команды, сенатору Дмитрию Баскову. Пример Первого – хороший тренд по спасению животных для всех, особенно для чиновников.  

«В комнате ничего не грызла». Собаку, за которую заступился Лукашенко, привели в порядок волонтёры. Что о ней рассказали?-10

Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси, читайте здесь.

# Человек и животные # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Басков # Ульяна Круглицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Невозможно в 18 лет сказать ты любишь армию или нет. Что нужно делать, чтобы современные парни не боялись служить?
08 мая 2022 18:30

Невозможно в 18 лет сказать ты любишь армию или нет. Что нужно делать, чтобы современные парни не боялись служить?

Планируем работы в огороде в мае. Советы лунного календаря
08 мая 2022 18:27

Планируем работы в огороде в мае. Советы лунного календаря

Как ухаживать за земляникой в мае, чтобы получить богатый урожай ягод? Несколько полезных советов
08 мая 2022 18:26

Как ухаживать за земляникой в мае, чтобы получить богатый урожай ягод? Несколько полезных советов