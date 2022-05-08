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Планируем работы в огороде в мае. Советы лунного календаря

08 мая 2022 18:27
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать май? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

Планируем работы в огороде в мае. Советы лунного календаря-1

9 мая не рекомендуются посевы, посадки, подкормки, поливы, пасынкование и проращивание семян. 10 и 11 мая можно сеять горький перец, укроп, фенхель, огурцы. Это время благоприятное для подкормки растений минеральными удобрениями. Также можно пасынковать томаты, опрыскивать их от болезней и вредителей. А вот замачивать семена в эти дни нежелательно.  

12 и 13 мая календарь советует заняться посадкой бобовых, корнеплодных культур, капусты, картофеля. Можно высаживать рассаду капусты белокочанной, цветной, брокколи, прореживать всходы, сеять сидераты.  

12 и 13 мая – отличное время для посадки плодовых деревьев.  

Планируем работы в огороде в мае. Советы лунного календаря-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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