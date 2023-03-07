В КГБ сообщили о причастности Польши к диверсии против А-50

Миф про то, что куратор дронов находится за территорией Беларуси, пожалуй, основная байка всей истории.

Украинский террорист и его пособники, причастные к попытке повреждения боевого российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, задержаны в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси:

В результате проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства Службы безопасности Украины. Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов – приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года.