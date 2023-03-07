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В КГБ сообщили о причастности Польши к диверсии против А-50

07 марта 2023 18:37
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Украинский террорист и его пособники, причастные к попытке повреждения боевого российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, задержаны в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В КГБ сообщили о причастности Польши к диверсии против А-50-1

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси:
В результате проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства Службы безопасности Украины. Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов – приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года.

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# Национальная безопасность # общество # Константин Бычек # Фотофакт

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