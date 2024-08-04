В какие разработки вкладываются учёные и как развивают нейросети в Беларуси? Интервью с Владимиром Гусаковым

Некоторое время назад по поручению Президента сформировали рабочую группу, которая проверяла ситуацию в НАН. Об итогах мониторинга доложили главе государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что нарушения есть, но не критичные, и Академию наук не ждут масштабные изменения. Цель и этой встречи, и проверки – улучшить ситуацию. Ведь от науки сегодня глобально зависят и наши доходы, и экспорт, и безопасность – будущее страны. А как на ситуацию смотрит руководитель Академии наук, какой вклад в экономику приносят наши ученые, в какие разработки вкладываются – и морально, и материально – и что несет человечеству искусственный интеллект – интервью с академиком, главой НАН Беларуси Владимиром Гусаковым. Нужна ли перестройка системы НАН?

Ольга Коршун, политический обозреватель:

На этой неделе было совещание у Президента, посвященное вопросам науки. Работала комиссия, которая проверяла работу Академии наук. Никаких, как мы поняли, больших каких-то нарушений выявлено не было. Поэтому можно сделать вывод, что никакой революции, большой реформы Академию наук в будущем не ждет. Ну а вы как глава Академии наук, как оцените состояние НАН? И, возможно, какая-то внутренняя перенастройка, внутренняя трансформация все-таки нужна такой большой структуре, которая действует уже не один десяток лет?

Владимир Гусаков, академик, председатель Президиума НАН Беларуси:

Да, действительно, Академия наук сейчас в нашей стране – это уже атрибут государства. Она интегрирована в экономику, в общество. Без Академии наук развитие страны уже просто невозможно, немыслимо. Именно поэтому было и совещание проведено в связи с тем, чтобы повысить еще роль, значимость Академии наук в развитии страны и в развитии разных отраслей. Хотя, в принципе, я считаю, что ничего застывшего быть не может. Академия – очень динамичная организация, она должна совершенствоваться, она должна оптимизироваться. Мы это делаем, но надо, наверное, делать более динамично, более целенаправленно, потому что в обществе высокие ожидания от науки, и мы должны оправдывать эти ожидания. Как Академия наук зарабатывает на своих изобретениях? Рассказал председатель Президиума. «Мы нацеливаем все наши коллективы на результат» Ольга Коршун:

Всегда глава государства уделяет внимание науке, повышенное внимание, но и требования его всегда неизменны. Наука должна приносить пользу экономике, а разработки внедрятся в промышленность.

Владимир Гусаков:

Мы нацеливаем все наши коллективы на результат, на взаимодействие с министерствами, ведомствами, отраслями и предприятиями. И мы действительно работаем практически со всеми крупными предприятиями, например, Министерство промышленности, сельское хозяйство, здравоохранение и так далее. Думаю, что мы должны еще более активно и эффективно работать. Была речь еще о взаимодействии, более тесном взаимодействии разных ветвей науки. Академической науки, отраслевой науки, корпоративной науки, вузовской науки и так далее. В этом плане тоже предстоит основательно поработать. Как развивают искусственный интеллект в Беларуси? Ольга Коршун:

Сегодня только разговоров, что об искусственном интеллекте, нейросетях.