Какой вклад вносит молодёжь в уборочную и устранение последствий урагана? Интервью с Лукьяновым

О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в сфере развития молодежной политики нашей страны поговорим с Александром Лукьяновым, членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности в программе «Сенат» на СТВ. Какая царила атмосфера на «Поезде Памяти» – самые запоминающиеся моменты Никита Рачиловский, СТВ:

Совсем недавно в качестве координатора белорусской делегации вы принимали участие в совместном белорусско-российском проекте «Поезд Памяти». Как все прошло, какая царила атмосфера и что вам наиболее запомнилось?

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:

Проект «Поезд Памяти» стал абсолютно уникальным не только в измерении белорусско-российских отношений, а уже на масштабах СНГ. Конечно, инициатива уважаемой Натальи Ивановны Кочановой и уважаемой Валентины Ивановны Матвиенко стала востребованной, мы видим в молодежной аудитории, но не только в наших странах. В 2024 году это уже восемь стран, это наши коллеги и партнеры по СНГ, проходя по маршруту «Поезда Памяти», а это знаковые объекты, очень много новых объектов появилось, которые, кстати, не только истории посвящены, например, в Беларуси ребята знакомились с крупными инновационными предприятиями: БЕЛАЗ, БЕЛДЖИ. Ребята поняли, что надо соответствовать и быть достойными наших предков. Если они когда-то смогли объединиться, противостоять злу, то и молодежь тоже должна быть такой же сегодня. Встречали уважаемую Наталью Ивановну Кочанову ребята в крайний день перед тем, как уже поезд отправился из Минска в День Независимости в Москву, с тем, чтобы проводить ребят. Но это просто неподдельные эмоции, которые никогда в жизни ни срежиссировать, ни как-то постановочными их не сделаешь. Это слезы радости, это благодарность, и самое главное – это сформированная дружба между нашими ребятами. И хочу отдельно отметить делегацию из Республики Беларусь. Те ребята, которые прошли конкурсный отбор «Я патриот своей страны», это действительные патриоты и это ребята, за которых не стыдно. И каждый вечер мы проводили по отрядам такие открытые беседы. Мы просто вместе садились с ребятами, обсуждали: ну что, как понравилось, что было интересно, а что, может быть, надо было где-то больше акцент сделать. Или вот как сделать так, чтобы, может быть, улучшить в следующем году.

Я исписывал буквально на нескольких листах эти предложения от белорусов, от русских, от армян, азербайджанцев, от всех-всех ребят. Ты спрашиваешь у ребят, а вот наверное, есть какой-то момент, не то что обидно, что в следующем году не удастся попасть, ведь вы уже выросли из этого возраста, уже станете 11-классниками. И вот тут уникальный, ответ. Мы просто рады и горды тем, что можем сделать будущее лучше, будущее этого проекта, потому что мы его любим. По-моему, вот это и есть смысл этого действия. Практически каждый день уважаемая Наталья Ивановна Кочанова мониторила, как идет ситуация, все ли детки здоровы, как настроение, как питание. Это говорит о том, что руководство нашей страны, наш уважаемый Президент Александр Григорьевич Лукашенко, руководство Российской Федерации очень четко и системно отслеживают динамику развития сферы молодежной политики. Как выстроена работа студотрядовского движения и как оно видоизменилось за последние годы?

Александр Лукьянов:

1 августа абсолютно справедливо является Днем студотрядов, но в известной степени это связано с тем, что именно летом ребята трудятся в различных стройках. Мы гордимся теми молодыми людьми, которые провели этот праздник на рабочих местах в том числе. И в особенности у нас была акция ударного труда на территории патриотического центра в Брестской крепости, важнейшего инфраструктурного объекта, который находится в высокой степени готовности. И мы рассчитываем на то, что удастся вместе с теми подразделениями, облисполкомами, Министерством обороны, Министерством образования завершить весь комплекс работ в 2024 году. И хочется отметить, что именно благодаря вот такому существенному вкладу этих ребят, молодых людей, сегодня мы можем говорить о преемственности в развитии, сохранении как направлений молодежной политики, так отношений к истории.

Даже наш национальный лидер, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, отмечал, что без школ и студенческих отрядов в этапы его молодежного становления, когда он принимал участие в мелиоративных отрядах, наверное, как он отметил, он бы не был таким успешным руководителем в области агропромышленного комплекса. Надо отметить и вклад молодежи в текущую уборочную – свыше 500 экипажей молодых комбайнеров сегодня активно трудятся. И это молодые люди, которые представляют различные предприятия. У каждого из молодых комбайнеров на борту не только логотип Белорусского республиканского союза молодежи и отметка участника, но у них и государственные флаги. Иногда на этот комбайн подходишь, смотришь, он, знаете, как во времена Великой Отечественной войны на танке. Когда наши красноармейцы ставили красные звездочки при ликвидации вражеской техники, так и здесь. Каждая успешно пройденная тонна, каждый успешно пройденный отрезок – для них это гордость. Причем комбайны иногда переходят, вот как это было у нас при посещении Кировского района предприятия «Рассвет», руководителем которыми является мой коллега, уважаемый Александр Иванович Багель. Подходя к комбайну, видишь, как на борту у молодого комбайнера еще предыдущих коллег заслуги. И вот она, преемственность на глазах. Вот эти ребята понимают, что я не должен быть хуже своего предшественника, я должен тоже развивать эту работу. Так и в студотрядовском движении важнейшим элементом является преемственность в традициях, студотрядовские спевки, проведение слетов. И на базе Республиканского дома молодежи БРСМ прошел слет наших ветеранов уже такой дружеский, с чаепитием, с обсуждением важных вопросов. К примеру, в этом году 50-летие строительства Байкала-Амурской магистрали, знаменитый БАМ, которые сейчас Российской Федерации аж до Тихого океана простраивают. И в этих работах принимает участие сегодня наша молодежь, наши молодые люди.

Развитие студенческих отрядов немыслимо без надежной поддержки исполнительных органов власти и нанимателей. В 2023 году одним из лучших нанимателей у нас стал Минский тракторный завод в проекте «Тракторостроитель». Несколько десятков тракторов сходило с конвейеров, которые были собраны практически до последнего винтика, в буквальном смысле этого слова, руками бойцов студотрядов. У ребят есть еще практическая возможность получить дополнительную специальность. Да, это специальность рабочая. Да, она может быть не совсем по профилю. Молодой человек может учиться на журфаке в БГУ или на юридическом факультете любого другого учреждения образования, но получить специальность сварщика. Лишним не будет. Как роль сыграла белорусская молодежь и БРСМ в ликвидации последствий непогоды?

Никита Рачиловский:

Перед парламентариями и депутатами стоит задача по ликвидации последствий, вызванных непогодой. Мы знаем, что к этой работе оперативно присоединились неравнодушные граждане, молодежь, волонтеры БРСМ. Расскажите, пожалуйста, какая работа уже проделана и проделывается для выполнения поручений главы государства? Александр Лукьянов:

Прежде всего, важно отметить, что для молодых людей, которые проживают на тех территориях, которые существенно пострадали. В ходе прошедшего урагана в первые же минуты, первые же часы было важно поддержать тех нуждающихся людей, и просто они небезразлично вышли на улицы для того, чтобы оказать содействие. Здесь важно мобилизировать общество вокруг такой идеи.