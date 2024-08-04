Справляемся всей страной! Какой ущерб нанёс Беларуси циклон «Игорь» и как ликвидируют последствия?

В июле Беларусь вошла в зону климатической турбулентности. Бури одна за другой накрывали нашу страну. В нашей стране в прямом смысле наворотил дел циклон «Игорь», который принес ветер порывами до 26 метров в секунду и сильный дождь, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. По данным Министерства энергетики, без электричества остались около 2 тысяч населенных пунктов. Отключения происходили в Гродненской, Витебской, Минской и Гомельской областях. Аварийные бригады тоже работали с ураганной скоростью, но стихия не давала сбавить обороты. Циклон бушевал 2 дня, в итоге сменив в середине недели гнев на милость, и мы смогли приступить к восстановительным работам в полном объеме. Ведь еще далеко не везде разобрались с последствиями прошлого урагана, от которого больше всего пострадал Мозырский район, куда на неделе отправился глава государства. Президент хотел лично посмотреть, как идут восстановительные работы. Пострадали жилые дома, сельхозпостройки. Буря буквально наломала дров. Предстоит восстанавливать лес. В то же время Президент против бурной деятельности.

Этот июль в Беларуси оказался по-настоящему урожайным на ураганы. Не успели еще до конца справиться с последствиями прошлой бури, как Беларусь снова накрыло. Циклон «Игорь» в начале уходящей недели наделал шума. Наломал дров, от ветра буквально сносило крыши. Не устояла перед стихией даже водонапорная башня.

Не обошлось и без травм. В больницу попали двое белорусов. Разгулявшаяся стихия значительно проредила и белорусские леса. Хозяйства еще не успели оправиться от предыдущей бури, как пришлось записать в ущерб допгектары. Пока речь идет о 41 тысяче. Практически половина подлежит сплошной рубке. Расчистить поваленный лес наиболее пострадавшим районам помогают буквально всей страной. Подключились и военные.

Под Полоцком разбирали лесные завалы возле территории войсковой части.

Сергей Литвинов, заместитель командира войсковой части 44943:

Для ликвидации последствий непогоды образована сводная команда из числа военнослужащих выполнение данной задачи осуществляется параллельно с мероприятиями по боевой подготовке.

Не остался в стороне и глава государства. Приехал в самый пострадавший от урагана район. По Мозырщине стихия прошлась капитально. Ломала вековые деревья как спички. В лесах сейчас настоящий хаос. Но важно не просто избавиться от бурелома, хотя сейчас это задача номер один, а минимизировать финансовый ущерб. Для этого поврежденный лес – а это почти 5 миллионов кубометров – задействовать в экономике. Заготовить, переработать, а если будет выгодно, то и продать. Лукашенко: обязательно в СМИ подай, что министр лесного хозяйства будет жить еще 100 лет и мне предлагает. Подробности.

Следом – поручение оперативно восстановить унесенное ветром. Главное требование от главы государства – подойти к вопросу с умом и хозяйским расчетом: не заблудиться в трех соснах, как это иногда уже бывало. Лукашенко о восстановлении после ураганов: в срок вы умрите, но сделайте. Читайте здесь. Непогода стала настоящей проверкой на прочность. Как показал циклон, к его удару были готовы далеко не все. В итоге накатила «волна» проблемных вопросов: неточность метеопрогноза, плохая связь. Есть претензии и к комиссии по чрезвычайным ситуациям на региональном уровне.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Не все устраивает по оперативности сбора этих комиссией, оперативности принятия решений, сбора и обобщения информации, поступающей с места чрезвычайных ситуаций.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ситуация, которая требует от нас оценить не только результаты работы, но и оценить, как система обеспечения жизнедеятельности населения в обычной жизни готова к ударам стихии. От последствий непогоды к причинам. Высокие температуры способствуют интенсивному испарению влаги в атмосфере. Установлено, что один градус Цельсия увеличивает влажность примерно на 5-7 %. Все это вызывает процесс конденсации.