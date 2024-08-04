На «Линии Сталина» воссоздали бой в Кандагаре – как это было

Рев моторов, парашютисты и стрельба орудий. По-настоящему захватывающее мероприятие развернулось на «Линии Сталина», где прошел 10-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Его приурочили ко Дню ВДВ, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ.

Самая зрелищная часть выступления в воздухе. С тысячи метров на землю спустились парашютисты. Среди них – настоящие профи, победители различных конкурсов. У многих за плечами тысячи прыжков. С этого действа стартовала масштабная реконструкция, которая посвящена Афганской войне. Засады душманов и подвиг крылатых гвардейцев – это воссозданный бой в Кандагаре.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы показываем подвиг наших предков. Подвиг десантуры. Той еще, в 1980-е годы, которые вошли в Афганистан. Мы показываем, как это было. А сейчас уже существуют современные воздушно-десантные войска, преемники тех войск.

Павел Адерейко, реконструктор:

Не первый год уже участвуем, это нас бодрит. Будем участвовать и в следующем годы, в каждый праздник. И будем показывать пример молодежи.

Солдаты-срочники, участники военных клубов Беларуси и России, специалисты Вооруженных Сил страны – участие в реконструкции приняли более 150 человек. Техника того времени погружает в события прошлых лет. Незабываемое зрелище приковало сотни взглядов.

Нам очень понравилось, здорово. Немного было страшно ребятам, они немного прыгали. Но закрыли уши и все было в порядке. Вообще, здорово.

Понравилась афганская тема. Очень трогательная, у меня дядька служил, был водителем колонны. И детей привез своих показать, чтобы не забывали, что была такая война. И чтобы, не дай бог, никакая война на нашей земле не повторялась.