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Правила ухода за садом в жару: сколько воды нужно деревьям и чем подкормить растения?

25 июня 2022 15:14
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В июне формируются завязи плодов предстоящего урожая, в этот период особенно важно дать деревьям и кустам достаточно влаги, чтобы предотвратить осыпание завязей, рассказали в программе «Плюс-минус».

Правила ухода за садом в жару: сколько воды нужно деревьям и чем подкормить растения?-1

В засушливую погоду сад поливают, примерная норма – 2-4 ведра для молодого деревца и более 10 ведер для взрослого плодоносящего дерева. Почва должна промокнуть на глубину не менее 50 сантиметров.

Правила ухода за садом в жару: сколько воды нужно деревьям и чем подкормить растения?-4

В июне подкармливают сад жидким раствором органических или минеральных удобрений, регулярно вырезают появляющуюся в основании стволов молодую поросль. И запомните: самой влаголюбивой культурой среди ягодных кустарников является черная смородина. В засуху ее обязательно поливают, иначе плоды будут мелкими и не такими вкусными. 

Правила ухода за садом в жару: сколько воды нужно деревьям и чем подкормить растения?-7

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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