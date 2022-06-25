Правила ухода за садом в жару: сколько воды нужно деревьям и чем подкормить растения?

В июне формируются завязи плодов предстоящего урожая, в этот период особенно важно дать деревьям и кустам достаточно влаги, чтобы предотвратить осыпание завязей, рассказали в программе «Плюс-минус».
В июне формируются завязи плодов предстоящего урожая, в этот период особенно важно дать деревьям и кустам достаточно влаги, чтобы предотвратить осыпание завязей, рассказали в программе «Плюс-минус».
В засушливую погоду сад поливают, примерная норма – 2-4 ведра для молодого деревца и более 10 ведер для взрослого плодоносящего дерева. Почва должна промокнуть на глубину не менее 50 сантиметров.
В июне подкармливают сад жидким раствором органических или минеральных удобрений, регулярно вырезают появляющуюся в основании стволов молодую поросль. И запомните: самой влаголюбивой культурой среди ягодных кустарников является черная смородина. В засуху ее обязательно поливают, иначе плоды будут мелкими и не такими вкусными.