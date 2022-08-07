«Были законсервированы». Белорусская сборная готовится к «Танковому биатлону» в подмосковном Алабино

После прибытия техники экипажи приступили к ее расконсервации и обслуживанию. В ходе работы тщательно проверяются все элементы, чтобы на трассе машина не подвела.

Валентин Радюш, командир танка:

После прибытия эшелона техники из Республики Беларусь мы, конечно, разгрузили с платформ, загнали в боксы и каждый день производим обслуживание данных машин. Перед отправкой они были законсервированы: пушки, все поставили на стопоры. После чего мы должны проверить еще раз готовность ходовой части, внутри танков башни, чтобы техника не подвела.