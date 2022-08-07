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«Были законсервированы». Белорусская сборная готовится к «Танковому биатлону» в подмосковном Алабино

07 августа 2022 09:12
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Новости Беларуси. Белорусская сборная конкурса «Танковый биатлон» готовится к выступлениям в подмосковном Алабино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Были законсервированы». Белорусская сборная готовится к «Танковому биатлону» в подмосковном Алабино-1

После прибытия техники экипажи приступили к ее расконсервации и обслуживанию. В ходе работы тщательно проверяются все элементы, чтобы на трассе машина не подвела.  

«Были законсервированы». Белорусская сборная готовится к «Танковому биатлону» в подмосковном Алабино-4

Валентин Радюш, командир танка:  
После прибытия эшелона техники из Республики Беларусь мы, конечно, разгрузили с платформ, загнали в боксы и каждый день производим обслуживание данных машин. Перед отправкой они были законсервированы: пушки, все поставили на стопоры. После чего мы должны проверить еще раз готовность ходовой части, внутри танков башни, чтобы техника не подвела.  

«Были законсервированы». Белорусская сборная готовится к «Танковому биатлону» в подмосковном Алабино-7

Жеребьевка первых заездов конкурса «Танковый биатлон» состоится 8 августа. Тогда же определится цвет боевых машин в индивидуальной гонке. Открытие АрМИ запланировано на 15 августа.  

# Спортивные соревнования # общество # Валентин Радюш # Фотофакт

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