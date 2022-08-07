Прямой эфир

Как определить зрелость яблок и можно ли «вылечить» сломанные ветви деревьев?

07 августа 2022 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Конец лета – самое время насладиться всеми его дарами, однако впереди довольно напряженные работы. Очень важно не упустить в августе время для начала работ по сбору урожая, ведь овощи и фрукты могут просто перезреть и утратить свои полезные и вкусовые свойства, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как определить зрелость яблок и можно ли «вылечить» сломанные ветви деревьев?-1

Кроме того, перезревание плодов отрицательно сказывается на морозоустойчивости плодовых. Степень зрелости яблок вы можете определить по небольшому отделению плодоножки от ветки и характерной желтоватой окраске кожицы. Учтите, что плоды зимних сортов обычно требуется помещать в хранилище для дозревания.  

При необходимости установите подпорки для ветвей. Во избежание травмирования рекомендуем подкладывать под них бумагу или ткань, сложенную в несколько раз.  

Как определить зрелость яблок и можно ли «вылечить» сломанные ветви деревьев?-4

Если какие-то ветки все же надломились, не торопитесь их спиливать, лучше попробуйте подлечить, наложив чуть выше повреждения повязку и стянув проволокой.

Как определить зрелость яблок и можно ли «вылечить» сломанные ветви деревьев?-7

Саму щель необходимо замазать глиной вперемешку с коровяком.  

Читайте также:

В какие дни лучше собирать урожай, чтобы он долго хранился, и когда все работы лучше оставить на потом?

Начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Как подготовить чеснок к хранению?

Избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов. Какие работы необходимо проводить в огороде в конце июля?

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?
06 августа 2022 17:58

Кино под открытым небом и музыкальная программа. Как интересно провести выходной в Минске?

Азарёнок: «Запад стух и прогнил, он не может сформулировать ни одной концепции»
06 августа 2022 17:53

Азарёнок: «Запад стух и прогнил, он не может сформулировать ни одной концепции»

«Основные битвы ещё впереди». Шпаковский и Азарёнок о событиях 2020-го и что ждёт тех, кто против Беларуси
06 августа 2022 17:30

«Основные битвы ещё впереди». Шпаковский и Азарёнок о событиях 2020-го и что ждёт тех, кто против Беларуси