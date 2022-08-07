Как определить зрелость яблок и можно ли «вылечить» сломанные ветви деревьев?

Конец лета – самое время насладиться всеми его дарами, однако впереди довольно напряженные работы. Очень важно не упустить в августе время для начала работ по сбору урожая, ведь овощи и фрукты могут просто перезреть и утратить свои полезные и вкусовые свойства, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Кроме того, перезревание плодов отрицательно сказывается на морозоустойчивости плодовых. Степень зрелости яблок вы можете определить по небольшому отделению плодоножки от ветки и характерной желтоватой окраске кожицы. Учтите, что плоды зимних сортов обычно требуется помещать в хранилище для дозревания.

При необходимости установите подпорки для ветвей. Во избежание травмирования рекомендуем подкладывать под них бумагу или ткань, сложенную в несколько раз.