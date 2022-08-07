«Все нацелены на урожай». Профсоюзы наградили хозяйства Березинского района за успехи в уборочной кампании

Новости Беларуси. Благодарности за хлебный труд. Профсоюзы Минской области проводят широкомасштабную акцию и благодарят тех, кто в это жаркое время обеспечивает продовольственную безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках проекта четырем хозяйствам Березинского района вручили водонагреватели. Полезный презент с расчетом на повышение комфорта условий труда хлеборобов. Стоит отметить, что профсоюзы активно поддерживают работников полевого фронта. Так, в Минской области организация помогла отремонтировать комнаты отдыха и дополнительно оборудовать их приборами для поддержания комфортной температуры и просушивания спецодежды. Также для улучшения условий труда закуплена бытовая техника.

Сергей Кахановский, водитель сельхозпредприятия «Бродец»:

Работали с утра до ночи и вывезли. Надеемся, две тысячи соберем, если, конечно, хватит. Урожайность хорошая. Спасибо профсоюзам за бойлеры, нам они пригодятся в хозяйстве.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Как в этой песне: нас не догонишь. Мы, Минская область, должны быть в лидерах. Но не только мы мониторим, как обеспечены всем необходимым наши участники уборочной кампании, но мы оказываем помощь. Поэтому для улучшения санитарно-бытовых условий мы решили сегодня подарить нашим четырем сельским хозяйствам водонагреватели электрические, которые немножко комфорт улучшат людей не только на уборочной кампании, а вообще. Будет уместно на всех работах, которые сельчане проводят. Я хочу сказать, что настроение очень хорошее, все нацелены на урожай. Собрать качественно, вовремя, без потерь, поэтому нас это радует.

Александр Крук, директор сельхозпредприятия «Бродец»:

В этом году нам оказана большая честь: будут проводиться районные «Дожинки», поэтому сейчас идет большая подготовка к этому празднику. Очень много уже сделано, еще предстоит многое сделать за этот месяц. Поэтому мы в усиленном режиме все это делаем, чтобы было красиво, чтобы встретить и провести этот праздник достойно.