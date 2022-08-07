«Лидер национальной системы перевозок». Лукашенко поздравил белорусских железнодорожников с праздником

Новости Беларуси. Их труд обеспечивает работу одного из важнейших направлений транспортной отрасли. Около 80 тысяч белорусов отмечают сегодня, 7 августа, свой профессиональный праздник – День железнодорожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протяженность стальных магистралей БЖД составляет почти 5,5 тысячи километров, соединяющих всю страну. Доставка пассажиров и грузов. Благодаря современной инфраструктуре и опытным кадрам отрасль работает без сбоев. В минувшем 2021 году услугами Белорусской железной дороги воспользовались более 60 миллионов пассажиров. Растет и грузопоток. В апреле этого года достигнут рекордный объем экспортных контейнерных перевозок. Так что один из локомотивов экономики ускоряет ход.

Всех, кто трудится в отрасли, поздравил Президент, пожелав работникам новых профессиональных успехов.