Прямой эфир

«Лидер национальной системы перевозок». Лукашенко поздравил белорусских железнодорожников с праздником

07 августа 2022 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Их труд обеспечивает работу одного из важнейших направлений транспортной отрасли. Около 80 тысяч белорусов отмечают сегодня, 7 августа, свой профессиональный праздник – День железнодорожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Лидер национальной системы перевозок». Лукашенко поздравил белорусских железнодорожников с праздником-1

Протяженность стальных магистралей БЖД составляет почти 5,5 тысячи километров, соединяющих всю страну. Доставка пассажиров и грузов. Благодаря современной инфраструктуре и опытным кадрам отрасль работает без сбоев. В минувшем 2021 году услугами Белорусской железной дороги воспользовались более 60 миллионов пассажиров. Растет и грузопоток. В апреле этого года достигнут рекордный объем экспортных контейнерных перевозок. Так что один из локомотивов экономики ускоряет ход.  

Всех, кто трудится в отрасли, поздравил Президент, пожелав работникам новых профессиональных успехов.  

«Лидер национальной системы перевозок». Лукашенко поздравил белорусских железнодорожников с праздником-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Белорусская железная дорога, которая насчитывает более чем полуторавековую историю, и сегодня один из самых узнаваемых брендов нашей страны и лидер национальной системы перевозок. Убежден, что белорусские железнодорожники и далее сохранят и приумножат свой производственный и технический потенциал, оставаясь в авангарде транспортной отрасли страны.  

# Белорусская железная дорога # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все нацелены на урожай». Профсоюзы наградили хозяйства Березинского района за успехи в уборочной кампании
07 августа 2022 08:30

«Все нацелены на урожай». Профсоюзы наградили хозяйства Березинского района за успехи в уборочной кампании

В Беларуси аграрии перешагнули трёхмиллионный рубеж по намолоту зерна
07 августа 2022 07:50

В Беларуси аграрии перешагнули трёхмиллионный рубеж по намолоту зерна

Как определить зрелость яблок и можно ли «вылечить» сломанные ветви деревьев?
07 августа 2022 07:19

Как определить зрелость яблок и можно ли «вылечить» сломанные ветви деревьев?