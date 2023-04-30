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Как ухаживать за газоном после зимы? Восстанавливаем и вносим подкормку

30 апреля 2023 07:19
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Май, с одной стороны, очень хлопотный месяц для дачников, с другой – если работа в саду и огороде ведется системно, то успеть можно многое, не зря в старину говорили: «В мае не надо агронома – два дождя и два грома», рассказали в программе «Плюс-минус». Самое время наводить красоту для комфортного отдыха – позаботимся о лужайке!  

Как ухаживать за газоном после зимы? Восстанавливаем и вносим подкормку-1

Если после зимы в каких-то местах газон выпрел, в мае подсеиваем новую газонную траву по традиционной технологии: почву разрыхляем, при необходимости выгребаем водоросли (их в обиходе обычно называют мхом) и присыпаем плодородной почвой или торфом. Затем сеем семена газонной травы и прикатываем землю. Если в округе водится много птиц, прикрываем газон спанбондом, чтобы пернатые не проклевывали его.  

Как ухаживать за газоном после зимы? Восстанавливаем и вносим подкормку-4

«Проплешины» на газоне необходимо реконструировать – локально подсеять. Если обнаружилось мокрое место, делаем легкий дренаж и переносим кусок газона или дерна с ближайшего луга.  

Газон хорошо перезимовал и выглядит замечательно? Тогда в мае приступайте к кошению. После чего стоит подкормить газон специальным удобрением с преобладанием азота.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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