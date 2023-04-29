Народные приметы на начало мая: зачем оставлять пирог в поле и как обрести силу

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 мая – Кузьма Огородник. На Руси это был кукушкин день: в это время она начинает куковать в лесах и рощах, рассказали в программе «Плюс-минус». С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала – пора сеять лен, кукушка кукует на сухом дереве – к заморозку. 2 мая – Иван Ветхопещерник. На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!» После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй.

3 мая – окликание предков. Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. В народе в этот день вспоминали поговорки о труде: «Лодырь на пашне – что трутень в улье», «Хочешь хлеба с медом – берись за лопату», «На полатях лежать – хлеба не едать». 4 мая – Проклов день. Наступало ляльное время – водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву – черемухе – судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркого лета ждали. 5 мая – день Луки. Имя святого нашло отражение и в земледелии. На Луку высаживали на грядки лук. Это растение считали на Руси целебным. И не зря – впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг», «Кто ест лук – избавлен от вечных мук», «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.