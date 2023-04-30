Брестская, Гродненская и Минская области завершили посевную. Как дела у остальных?

Новости Беларуси. На повестке посевная, которая близится к завершению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По последним данным Минсельхозпрода, на утро воскресенья, 30 апреля, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 608 тысяч гектаров, или 94 % от плана. В Витебской области засеяно 110,7 тысячи гектаров (86,8 %). В Гомельской – 83 тысяч гектаров (87,5 %), в Могилевской – 101,2 тысячи гектаров (84,5 %). Брестская, Гродненская и Минская области закончили сев данных культур. То есть аграрии на финишной прямой. Но в этом году не обошлось без экстрима.

Поводов для волнений подкинула погода, когда сразу в несколько областей в разгар полевых работ пришла большая вода. Особенно сложная ситуация наблюдалась в Гомельской области. Тем не менее аграриям удалось справиться и наверстать упущенное. Как отмечают специалисты, эта посевная идет даже быстрее, чем в 2022 году.

В Гомельской области Президент детально прошелся по ситуации. По словам главы государства, культура земледелия в стране выросла, но проблемы все равно остаются. Президент их знает по опыту – сам работал председателем колхоза – и потому от него не скрыть того, что поля изъезжены вдоль и поперек, из-за этого выведены из строя гектары озимых и трав, а ведь в масштабах страны несем серьезные потери.