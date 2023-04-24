Как проверить готовность почвы к посадкам? Рассказываем лайфхаки для дачников

Уже не терпится засеять участок овощами и зеленью? Скоро можно приступать к работе! А пока осмотрите грядки, проверьте, насколько просохла и прогрелась земля, рассказали в программе «Плюс-минус».

Для этого выкопайте ямку глубиной до 10 сантиметров и зачерпните горсть грунта. Если влаги нет, почва готова к новому сезону. Пробудившаяся земля еще не готова к посадкам, ее нужно обработать от болезней и вредителей. Для этого можно использовать раствор обычной марганцовки.