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Как проверить готовность почвы к посадкам? Рассказываем лайфхаки для дачников

24 апреля 2023 07:21
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Уже не терпится засеять участок овощами и зеленью? Скоро можно приступать к работе! А пока осмотрите грядки, проверьте, насколько просохла и прогрелась земля, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Для этого выкопайте ямку глубиной до 10 сантиметров и зачерпните горсть грунта. Если влаги нет, почва готова к новому сезону. Пробудившаяся земля еще не готова к посадкам, ее нужно обработать от болезней и вредителей. Для этого можно использовать раствор обычной марганцовки.  

Как проверить готовность почвы к посадкам? Рассказываем лайфхаки для дачников-1

Также привести почву в норму помогут сидераты. Внесите на грядки удобрения. Можно использовать компост. Заделайте его в почву за 3-4 недели до посадки овощей из расчета 1 ведро на 1 кв. м. Минеральные подкормки лучше всего вносить непосредственно перед посадкой.  

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# Растения и цветы # Юлия Самусенко

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