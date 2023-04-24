Как проверить готовность почвы к посадкам? Рассказываем лайфхаки для дачников

Уже не терпится засеять участок овощами и зеленью? Скоро можно приступать к работе! А пока осмотрите грядки, проверьте, насколько просохла и прогрелась земля, рассказали в программе «Плюс-минус».
Для этого выкопайте ямку глубиной до 10 сантиметров и зачерпните горсть грунта. Если влаги нет, почва готова к новому сезону. Пробудившаяся земля еще не готова к посадкам, ее нужно обработать от болезней и вредителей. Для этого можно использовать раствор обычной марганцовки.
Также привести почву в норму помогут сидераты. Внесите на грядки удобрения. Можно использовать компост. Заделайте его в почву за 3-4 недели до посадки овощей из расчета 1 ведро на 1 кв. м. Минеральные подкормки лучше всего вносить непосредственно перед посадкой.
Читайте также:
Клубники будут ведра! Рассказываем простой и действенный рецепт подкормки
Когда начнутся первые грозы и будет ли лето жарким? Народные приметы на конец апреля
Правильное выращивание цветов из семян – что самое важное и когда начать?