В ход пускают даже слёзы. А вы верите в раскаяния задержанных террористов? Вот что говорят преступники

Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?

Важный момент – все задержанные белорусы, если они вообще достойны такого определения после совершенных поступков – являются ярыми противниками действующей власти, неоднократно принимали участие в несанкционированных митингах протеста в 2020 году, размещали антигосударственную символику в соцсетях и были подписаны на деструктивные Telegram-каналы.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси:

Помимо очевидных целей, актов терроризма, которые выражаются в попытке дестабилизации общественного порядка в нашей стране, устрашения белорусского населения, украинские спецслужбы преследуют и второстепенную цель, которая выражается в попытке создания видимости, наличия в Республике Беларусь некого организованного подполья, наличия здесь хорошо подготовленных, идейно мотивированных агентов-террористов, готовых вести здесь партизанскую войну. Однако это не так. Как мы видим, в качестве исполнителей актов терроризма украинские спецслужбы используют маргинальных личностей, готовых за денежное вознаграждение выполнять любое задание.

Сегодня все обвиняемые активно сотрудничают со следствием и каждый из них пытается оправдать себя всеми возможными способами. Вчерашние террористы в ход пускают даже слезы.

Иван Лихолат, обвиняемый:

Вину свою осознаю в полном объеме. Осознал, что надо было сразу пойти в органы госбезопасности, объяснить всю ситуацию.

Андрей Зиненко, обвиняемый:

Я раскаиваюсь в этом, я не хотел. Плохо, что не понял сразу, чем это может грозить. Прошу прощения. Извиняюсь. Буду содействовать следствию, чтобы решить вопрос.