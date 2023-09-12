Девушки наиболее усердны и скрупулёзны – это костяк. Белоруска о работе в Следственном комитете

Познакомьтесь, в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь прекрасная представительница офицерской династии Мирослава Хазановская-Хлыщенко, заместитель начальника Октябрьского районного отдела Следственного комитета города Минска. Александра Каштанова, ведущая:

Прежде всего мы, конечно же, хотим вас поздравить. Пожелать вам храбрости, здоровья, новых побед, побольше, естественно, каких-то приятных наград. И сразу же переходим в вопросам. Почему вы решили связать свою жизнь именно с этой непростой профессией?

Мирослава Хазановская-Хлыщенко, заместитель начальника Октябрьского районного отдела Следственного комитета города Минска:

Дело в том, что в каждой семье есть свои определенные традиции. В нашей семье традиция – это служение Родине. Начиная от моих прадедов, которые были участниками Первой мировой войны, гражданских войн, дедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, моего отца, боевого офицера. Все-таки выбор сделан мой очень-очень давно. Поэтому сказать о том, что у меня был выбор – это ничего не сказать. Выбора, по сути дела, уже не было. Дмитрий Потапович, ведущий:

Но вы все равно приняли для себя такое решение. Александра Каштанова:

Девочки играют в дочки-матери, в магазин. Во что вы играли в детстве? Мирослава Хазановская-Хлыщенко:

Я играла в дочки-матери, я играла в магазин, но, видя перед собой отца в красивых погоны, хромовых сапогах, хотелось быть как папа.

Дмитрий Потапович:

Как работается в мужском коллективе, приняли хорошо? Вообще нравится? Может, какие-то особенности? Мирослава Хазановская-Хлыщенко:

Следствие само по себе – это сложная профессия. Неважно, мужчина ты или женщина, ты сконцентрирован, полон упорства, решимости, упрямства. Я хочу сказать, что в следствии не бывает случайных людей. Или это твое, или это не твое. Поэтому тут не важен абсолютно пол, гендерный признак – женщина, мужчина. Это просто образ жизни. Ты следователь. Как говорят, мы оставляем все на работе и уходим – нет, такого не бывает. Все равно ты следователь и дома, и на работе. Александра Каштанова:

Каждая женщина дома следователь. Какие они, девушки в погонах? Мне кажется, есть какие-то отличия. Какими качествами должны обладать защитницы?

Мирослава Хазановская-Хлыщенко:

Наш девушки красивые, нежные, ласковые, безусловно, это определенные черты женские. Но в определенных ситуациях они собранные, упорные, упорство иногда ограничит с упрямством в пределах разумного. Они умеют просчитывать шаги на каждый шаг вперед. Наверное, в большинстве случаев сейчас это костяк. Девушки именно в следственной работе наиболее усердны и скрупулезны. Дмитрий Потапович:

Какой обычный рабочий день? Основные моменты, которые приходится решать. Если не секрет, конечно. Мирослава Хазановская-Хлыщенко:

Не бывает одинаковых рабочих дней, потому что у нас есть такое выражение «работаем с колес». Бывают такие дни, когда ты приходишь, у тебя есть определенный план, но в этот план вклинивается задача, которую надо решать здесь, сейчас, быстро, но самое главное – правильно. Поэтому начинаешь работать «с колес». Александра Каштанова:

Вы расследовали разные категории дел. Есть ли те, которые больше всего запомнились, если про них можно рассказывать?

Мирослава Хазановская-Хлыщенко:

Категории дел действительно разные. Нет значимых и незначимых преступлений. Где есть преступления, там есть всегда пострадавшая сторона, на защите прав которой мы и стоим. Есть, конечно же, очень интересные дела. За плечами разные дела, но, наверное, это останется только за моими плечами. Для меня, например, самые сложные составы преступлений – это преступление против личности, против здоровья личности. Именно в этих преступлений в наибольшей степени ты всегда стараешься выделить главное и принять действительно единственное верное и правильное решение. Дмитрий Потапович:

Бытует такое мнение (мне кажется, что я сейчас какие-то стереотипы рассказываю, но все равно), что защищать Родину – это больше мужское дело. Как вы можете разрушить этот стереотип? Я уже понял, что дело вообще не в гендерном признаке, а в стержне, который внутри, в призвании. Расскажите подробнее.