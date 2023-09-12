День народного единства отметят 17 сентября. Узнали, какие крупные проекты стартовали в преддверии праздника

Следующие выходные тоже обещают быть жаркими не по сезону. День народного единства на носу. В его основе преемственность поколений, а также курс на развитие сильной и независимой страны. В преддверии праздника стартовало несколько важных и крупных проектов. Об этом поговорили с гостем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Вадимом Грачевым, заместителем председателя Федерации профсоюзов Беларуси. Дмитрий Потапович, ведущий:

4 сентября в Молодечно уже стартовая акция «Беларусь адзіная». Расскажите немного подробнее, какая тема этого мероприятия, что будет обсуждаться.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

«Беларусь адзіная» – очень классная акция. Она с 2021 года проводится. Инициатором этой акции является общественное объединение «Знание». Вадим Францевич Гигин – мы все его уважаем, знаем, любим. И вот три года эта акция проводится в разных регионах нашей страны, собирается актив общественных объединений, трудящиеся, обсуждаем самые разные темы, которые сегодня на слуху, актуальны вопросы общественно-политической, социально-экономической обстановки. В этом году специфика акции в том, что спикерами, в отличие от прошлых лет, выступают лидеры субъектов гражданского общества. Это очень важный момент. У нас в начале 2023 года были приняты и вступили в силу законы «Об основах гражданского общества», «О Всебелорусском народном собрании», и государство субъектом гражданского общества, ряду общественных объединений и профессиональным союзам предоставило ряд полномочий. Участвовать в обсуждении проектов нормативных правых актов, аккумулировать общественное мнение по тем или иным вопросам. Соответственно, мы, субъекты гражданского общества, безусловно, несем определенную ответственность. Федерация профсоюзов Беларуси в частности видит свою ответственность, конечно, в поддержании хорошего, позитивного настроения в трудовых коллективах.

Александра Каштанова, ведущая:

Какие вопросы вы планируете поднимать на встречах? Есть какие-то основные? Вадим Грачев:

Все-таки форматы этих встреч построены дискуссией. Здесь больше пришедшие граждане поднимают вопросы. Дмитрий Потапович:

Это предложения, по сути.

Вадим Грачев:

Конечно, потому что когда 650-700 человек в зале, безусловно, каждого не услышишь, но есть какие-то лидеры мнений, которые встают и задают различного рода вопросы спикерам. Вопросы по информационной повестке, как сегодня меняется информационная повестка на Западе. Мы видим, что там волнения определенные, санкции, которые они вводили против нашей страны, работают уже против их общества, и люди этим недовольны. Нужны ли сегодня молодежи уроки информационной грамотности, или, как мы говорим иногда, информационной гигиены? Как приучить молодежь правильно пользоваться интернетом? Потому что это и добро, и зло одновременно, в зависимости от того, как им пользоваться. Безусловно, сегодня людей волнует, что вообще такое патриотизм, как сплотить сегодня наше общество. Подтверждение того, что это тоже больше дискуссия, является тот момент, что на одной встрече молодой человек встал и задает нам, спикерам, сидящим на сцене, вопрос: уважаемые спикеры, ответьте, как сегодня улучшить демографическую ситуацию в стране, почему сегодня возраст вступления в брак все больше сдвигается к 30? Мы привели ему ряд факторов, по которым сегодня государство хорошо работает и поддерживает молодые семьи. И в ответ у него спросили: после всей той поддержки, что делает государство, общественные объединения, вы нам должны сказать, что еще нужно сделать или что вас, может быть, не устраивать, мало чего-то, чтобы вы выходили вовремя замуж, женились и рожали детей.

Дмитрий Потапович:

Подскажите, те вопросы и предложения, которые поднимаются, что дальше с ними происходит? Различные же темы, но именно какой-то путь хочется проследить. Вадим Грачев:

Какие-то серьезные предложения, которые лягут в основу каких-то нормативных правовых актов, трудно ждать на такого формата встречах, но очень прикладные предметные предложения звучат. Например, на заре, на стыке 1990-х и 2000-х выходила хорошая книга «Память» о каждом районе, о годах ВОВ, о людях, которые прославляют тот или иной район. Было предложение с учетом того, что уже прошло пару десятилетий, переиздать эту книгу, обновить ее. И общество «Знание», и Вадим Францевич (директор Национальной библиотеки) взял на заметку. Были предложения с учетом того, что сегодня проводится большое расследование по геноциду белорусского народа Генеральной прокуратурой и открываются новые туристические объекты, которые посвящены этой теме, включать эти объекты в экскурсионные маршруты.