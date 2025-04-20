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Боровик: к сожалению, я не вижу завтра мира в Украине

20 апреля 2025 19:34
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Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Боровик: к сожалению, я не вижу завтра мира в Украине-2

Вадим Боровик, делегат Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета:
В чем опасность? Я хочу, чтобы вы понимали опасность. Все расслабились, вот завтра мир. Я не вижу завтра мира пока, к сожалению. Американцев устроят оба варианта. Первый вариант – буду настаивать на своем максимально в допустимых пределах, получу под контроль эти территории, возможно, пойду на какие-то уступки. Но если вы не хотите договариваться, продолжайте воевать за свой счет. И вот эта опасность в этой ситуации, первая задача номер один – выйти из военного конфликта на приемлемых условиях, остановить войну.

# Вадим Боровик # Международная политика

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