Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Вадим Боровик, делегат Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета:

В чем опасность? Я хочу, чтобы вы понимали опасность. Все расслабились, вот завтра мир. Я не вижу завтра мира пока, к сожалению. Американцев устроят оба варианта. Первый вариант – буду настаивать на своем максимально в допустимых пределах, получу под контроль эти территории, возможно, пойду на какие-то уступки. Но если вы не хотите договариваться, продолжайте воевать за свой счет. И вот эта опасность в этой ситуации, первая задача номер один – выйти из военного конфликта на приемлемых условиях, остановить войну.