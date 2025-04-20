Джон Локленд, британский философ, историк, научный директор Института демократии и сотрудничества в Париже:

Насколько мне известно, да. Я думаю, что это один из основных векторов британского участия в войне в Украине был через военно-морской аспект. Морской аспект. И это, конечно, очень традиционно для Британии, потому что Британия является морской державой по традиции и понимает морские пути, морскую геополитику, я бы сказал, лучше, чем наземную геополитику. Американцы гораздо лучше разбираются в наземной геополитике. Но есть те, кто говорит, что Британия вела переговоры с Украиной об этих редкоземельных элементах. Знаменитых редкоземельных элементах, о которых мы слышали несколько недель назад, когда Трамп ожидал договориться с Зеленским о сделке по этому вопросу. Есть веские основания полагать, что Британия также заключила соглашение с Украиной по добыче этих редкоземельных металлов и что это было частью столетнего договора, который Стармер подписал с Украиной, как раз перед тем, как Трамп вступил в должность в январе. И причина, по которой Одесса имеет к этому отношение, заключается в том, что экспорт этих редкоземельных металлов будет проходить через Одессу, и Британия также будет играть роль в других видах использования этого порта. Я уверен, что все ваши зрители знают, что, конечно, Одесса очень близка к Крыму, и поэтому она представляет интерес также в геополитическом и военном плане, а не только в экономическом плане.